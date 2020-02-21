Илон Маск добавил электромобилям Tesla "сверхспособности"

Tesla увеличила дальность поездки Model S и X простым обновлением "по воздуху"

Илон Маск на своем официальном аккаунте в Twitter анонсировал новое обновление для электромобилей Tesla Model S и Tesla Model X под названием Long Range Plus. После установки новой прошивки "по воздуху", электрокары получат способность ехать дольше и дальше на одной зарядке, чем раньше.

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Long Range Plus расширяет радиус поездки Model S до 627 километров (390 миль), а Model X – до 564 километра (351 милю). Однако если сравнивать с предыдущими значениями, то увеличение составило всего 27 и 37 километров соответственно.

Отвечая на вопрос, как Tesla достигла этого, Маск объяснил, что технический отдел автопроизводителя сделал "множество небольших аппаратных улучшений по всему автомобилю, которые постепенно вводились в течение последних нескольких месяцев". Получается, что инженерам удалось добавить "сверхспособности" электромобилям, выжимая едва ли не каждую каплю из всех возможностей аккумулятора.

Таким образом после установки Long Range Plus Tesla Model S получит самый широкий радиус автономного хода среди электромобилей на территории США. Tesla Model X занимает второе место в этом рейтинге, а третье – Model 3 с дальностью в 518 километров, поборов предыдущего рекордсмена Chevrolet Bolt EV 2020.

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Напомним, что ранее Tesla удалила функцию автопилота у подержанных Model S. А недавно выяснилось, что соль убивает электромобили – Tesla массово отзывает Model X.

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