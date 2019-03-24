Илон Маск готовит для Tesla новый браузер

Электромобили Tesla получат браузер на основе Chromium

Новый браузер на основе Chrome появится в последующих прошивках Фото: Engaget

Автомобильный браузер Tesla печально известен своей ненадежностью и очень медленной работой. Илон Маск заявил, что намерен положить этому конец и заявил, что вскоре все электромобили Tesla будут оснащены новым браузером на основе проекта Chromium с открытым исходным кодом, сообщает Engadget.

Водители жалуются на встроенный в Tesla браузер Фото: Teslarati

Это не означает, что автомобили получат Chrome. Проект Chromium просто генерирует код для Chrome и других браузеров от компаний и поставщиков за пределами Google, включая Opera, а вскоре даже для Edge. Вполне вероятно, что внешне браузер не изменится, поскольку изменения коснутся только внутренней части кода программы.

About to be upgraded to Chromium — Elon Musk (@elonmusk) 22 марта 2019 г.

Илон Маск не уточнил, когда именно состоится выход новой прошивки, но вероятно это случится "очень скоро". Tesla последние годы предпринимала много попыток улучшить браузер, но тщетно – водители продолжали жаловаться компании на "тормоза и глюки" со встроенным интернет-обозревателем в электромобилях.

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Напомним, что дешевые кнопочные телефоны на платформе KaiOS получат специальный браузер Chrome. Также недавно Илон Маск разработал электромобиль "для бедных".

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