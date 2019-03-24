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Илон Маск готовит для Tesla новый браузер

Электромобили Tesla получат браузер на основе Chromium

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
Новый браузер на основе Chrome появится в последующих прошивках
Новый браузер на основе Chrome появится в последующих прошивках
Фото: Engaget

Автомобильный браузер Tesla печально известен своей ненадежностью и очень медленной работой. Илон Маск заявил, что намерен положить этому конец и заявил, что вскоре все электромобили Tesla будут оснащены новым браузером на основе проекта Chromium с открытым исходным кодом, сообщает Engadget

Водители жалуются на встроенный в Tesla браузер
Водители жалуются на встроенный в Tesla браузер
Фото: Teslarati

Это не означает, что автомобили получат Chrome. Проект Chromium просто генерирует код для Chrome и других браузеров от компаний и поставщиков за пределами Google, включая Opera, а вскоре даже для Edge. Вполне вероятно, что внешне браузер не изменится, поскольку изменения коснутся только внутренней части кода программы.

Илон Маск не уточнил, когда именно состоится выход новой прошивки, но вероятно это случится "очень скоро". Tesla последние годы предпринимала много попыток улучшить браузер, но тщетно – водители продолжали жаловаться компании на "тормоза и глюки" со встроенным интернет-обозревателем в электромобилях.

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Напомним, что дешевые кнопочные телефоны на платформе KaiOS получат специальный браузер Chrome. Также недавно Илон Маск разработал электромобиль "для бедных"

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