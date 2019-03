Илон Маск готовит для Tesla новый браузер

Электромобили Tesla получат браузер на основе Chromium

Автомобильный браузер Tesla печально известен своей ненадежностью и очень медленной работой. Илон Маск заявил, что намерен положить этому конец и заявил, что вскоре все электромобили Tesla будут оснащены новым браузером на основе проекта Chromium с открытым исходным кодом, сообщает Engadget.

Водители жалуются на встроенный в Tesla браузер Фото: Teslarati

Это не означает, что автомобили получат Chrome. Проект Chromium просто генерирует код для Chrome и других браузеров от компаний и поставщиков за пределами Google, включая Opera, а вскоре даже для Edge. Вполне вероятно, что внешне браузер не изменится, поскольку изменения коснутся только внутренней части кода программы.

About to be upgraded to Chromium