Илон Маск готовит для Tesla замену сигнализации

Автомобили Tesla получат улучшение безопасности для систем бесключевого доступа путем внедрения двухфакторной аутентификации

Генеральный директор Tesla Илон Маск в пятницу опубликовал пост в Twitter о том, что двухфакторная аутентификация (2FA) для электромобилей "досадно запаздывает", но, обязательно появится уже совсем скоро. Глава компании не уточнил время, когда новый функционал, добавляющий дополнительную проверку личности владельца, будет доступен. Однако уверяет, что эта улучшенная функция защиты от угона находится на этапе "окончательной проверки".

Согласно публикации Маска, двухфакторная аутентификация Tesla будет доступна через SMS и приложение для электромобилей, которая обычно считаются более надежным и безопасным способом получения доступа.

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В прошлом году Маск заявил, что Tesla работает над "фундаментальными обновлениями" основной операционной системы для электромобилей, которое добавит надежную двухфакторную аутентификацию. Приложение Tesla уже сейчас служит ключом для последних моделей компании, позволяя, среди прочего, удаленную блокировку и разблокировку автомобиля. Нововведение позволит усилить защиту авто от угона, и такой способ будет даже надежнее любой сигнализации.

Автомобили Tesla и без новых защитных инноваций считаются достаточно защищенными от краж, поскольку они включают постоянно работающий GPS, который позволяет владельцам отслеживать свои автомобили в любой точке мира. Компания ввела необходимость ввода PIN-кода для своих автомобилей в 2018 году. Но добавление двухфакторной аутентификации повысит уровень безопасности для систем бесключевого доступа Tesla.

Напомним, что ранее конкурент Tesla от Sony покорит дороги уже в этом году. В то же время Tesla Model S проиграла главному конкуренту гонку на выносливость.

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