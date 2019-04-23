Илон Маск готовит очередной фантастический сервис

Электромобили Tesla будут использоваться в качестве беспилотного такси – автопилот готов

Tesla может составить конкуренцию конкуренцию UBER в США Фото: TechCrunch

Глава компании Tesla Илон Маск заявил о создании очередного уникального сервиса. Сегодня он анонсировал сервис беспилотных такси на полноценном автопилоте, где не нужен будет водитель. Причем появиться подобный сервис может уже совсем скоро – Tesla планирует получить разрешение для полностью беспилотных автомобилей в 2020 году на территории США.

Автопилот Tesla базируется на новом программно-аппаратном модуле FSD (Full Self-Driving) Hardware 3. Он позволяет прокладывать маршруты по городским улицам и шоссе, следовать им, распознавать разметку, дорожные знаки, светофоры, ДТП, людей. животных и другие важные объекты. На данный момент автопилот Tesla поддерживает исключительно езду по шоссе.

Модуль FSD Hardware 3 базируется на новом фирменном чипе разработки Tesla и производства Samsung. Чип будут устанавливать во все автомобили Tesla с апреля 2019 года. Все важные компоненты и функции продублированы, чтобы автомобиль не потерял управление в случае поломки одного из них.

Если разрешение на использование беспилотных такси выдадут в 2020 году, буквально сразу сервис будет доступен. Похож он будет по принципу каршеринга: владельцы смогут сдавать автомобили в аренду, чтобы те не простаивали и зарабатывать на этом до 30 тысяч долларов в год.

Приложение для вызова беспилотного такси от Tesla

Вызвать такое такси можно будет с помощью приложения. Как надеется Маск, в ближайшие полтора года автопарк достигнет миллиона автомобилей.

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Напомним, что ранее Илон Маск дал совет по тому, как заряжать электромобиль. Также электромобилям предрекают повышение стоимости – Илон Маск назвал причину.

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