Илон Маск лично выходил в океан, чтобы попытаться поймать кусок от ракеты

Сегодня, 15:02

Планы успешного возвращения нарушил неправильный математический прогноз приземления агрегата

 

Маск принял маленькую неудачу с юмором. Фото: pixabay
Маск принял маленькую неудачу с юмором. Фото: pixabay

Илон Маск отправился с командой в океан в надежде поймать и использовать повторно обтекатель Falcon 9. Однако их планы нарушил неправильный математический прогноз приземления агрегата.

Илон Маск отправился в океан, чтобы лично присутствовать при поимке обтекателя, который должен был спуститься на парафоиле в специальную сеть. Эту деталь специалисты собирались повторно использовать в будущем запуске, потому механизм навигации и математический анализ были проведены тщательно. Но не настолько, чтобы сработать.

Как позднее стало известно из той же соцсети, обе части обтекателя приземлились, но отдельно друг от друга. Маск славится своей открытостью и чувством юмора, когда речь идёт о запусках ракет в космос. Так он и подписал опубликованные снимки развалившейся детали: "Половина обтекателя Falcon, как можно увидеть с нашего судна с сетью "Мистер Стивен". Никаких видимых повреждений от вхождения и приземления".

Шутку поддержали и подписчики Маска, посоветовав ему продолжать совершенствоваться: "Лучше вытащи её скорее, пока пираты из Сомали не приплыли", "Интересно, можно ли преодолеть звуковой барьер очень быстрой лодкой", "Раз в воде оно не тонет…", — пишут они в комментариях.

Напомним, вчера SpaceX запустила ракету для создания глобального интернета,

Также сообщалось о Hyperloop в Украине: Омелян раскрыл амбициозные планы

О том, как Илон Маск запустил ракету на Марс, смотрите на видео ниже:
ракета, океан, запуск, Space X, илон маск

Вы сейчас просматриваете новость "Илон Маск лично выходил в океан, чтобы попытаться поймать кусок от ракеты". Другие Статьи про Техно смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

VladTime

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Фото: Илон Маск / Instagram

Hyperloop в Украине: соцсети увидели деревянные лавочки и торговцев в вагоне

Вчера, 17:28

Заявление о реализации проекта Илона Маска вызвало едкий сарказм украинцев

Техно

Как "гаражный парень" перевернул автомобильный мир. Фото: Tesla Motors

Какой секрет помог Илону Маску полностью сломать автомобильный рынок

20 Февраля, 09:57

В любых начинаниях этот человек принимается за то, чтобы разрушать стереотипы и менять подход к целым отраслям  
Загрузка...

Техно

Спутник вылетит позже. Фото: youtube.com

Интернет из космоса будет позже: SpaceX вынужденно откладывает запуск ракеты

18 Февраля, 18:49

Смещение сроков связывают с дополнительной проверкой обтекателя ракеты-носителя

Техно

Фото: instagram.com/elonmusk

Илон Маск показал свой "космический" тостер

17 Февраля, 21:28

Оказалось, основатель SpaceX и Tesla большой ценитель космической саги "Звездные войны"
Загрузка...