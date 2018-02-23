Илон Маск лично выходил в океан, чтобы попытаться поймать кусок от ракеты

Илон Маск отправился с командой в океан в надежде поймать и использовать повторно обтекатель Falcon 9. Однако их планы нарушил неправильный математический прогноз приземления агрегата.

Илон Маск отправился в океан, чтобы лично присутствовать при поимке обтекателя, который должен был спуститься на парафоиле в специальную сеть. Эту деталь специалисты собирались повторно использовать в будущем запуске, потому механизм навигации и математический анализ были проведены тщательно. Но не настолько, чтобы сработать.

Как позднее стало известно из той же соцсети, обе части обтекателя приземлились, но отдельно друг от друга. Маск славится своей открытостью и чувством юмора, когда речь идёт о запусках ракет в космос. Так он и подписал опубликованные снимки развалившейся детали: "Половина обтекателя Falcon, как можно увидеть с нашего судна с сетью "Мистер Стивен". Никаких видимых повреждений от вхождения и приземления".

Шутку поддержали и подписчики Маска, посоветовав ему продолжать совершенствоваться: "Лучше вытащи её скорее, пока пираты из Сомали не приплыли", "Интересно, можно ли преодолеть звуковой барьер очень быстрой лодкой", "Раз в воде оно не тонет…", — пишут они в комментариях.

Напомним, вчера SpaceX запустила ракету для создания глобального интернета,

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О том, как Илон Маск запустил ракету на Марс, смотрите на видео ниже:



