Илон Маск начинает выпуск грузового тягача Tesla Semi: фото

Анонсированный в 2017 году электрический тягач Tesla Semi уже заказали крупные торговые сети США

Tesla готова перейти к этапу серийного производства огромного электрического тягача. Генеральный директор Илон Маск во внутренней переписке, полученной CNBC, заявил, что пришло время сделать все возможное и довести Tesla Semi до серийного производства. Маск подтвердил утечку информации в Twitter, и также добавил, что количество грузовиков пока ограничено, что позволило им улучшить многие аспекты дизайна.

Тягач Tesla Semi обладает диапазоном автономного хода 490 или 800 километров в зависимости от конфигурации батареи. Стоимость стартует от 150 тысяч и 180 тысяч долларов соответственно. Крупные компании, включая Walmart, UPS, FedEx и Anheuser-Busch, уже сделали заказы на тягачи Tesla.

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Основатель Tesla также заявил, что производство батареи и силового агрегата будет осуществляться на заводе Giga в Неваде. А сборка и другие работы будут происходить в других штатах.

Tesla представила свой электрический тягач Semi в конце 2017 года. Согласно веб-сайту компании, он оснащен четырьмя независимыми двигателями на задних мостах, которые в совокупности потребляют менее 3,2 кВт*ч на километр. Что касается ускорения, он может разогнаться до 100 км/ч с места за 20 секунд с полной нагрузкой в ​​36 тонн, а без трейлера тягач разгоняется до "сотни" всего за пять секунд.

Tesla Semi обладает диапазоном автономного хода 490 или 800 километров Фото: Wikipedia

Напомним, что ранее с конвейера Tesla сошел миллионный электрокар. Также полгода назад Tesla массово отзывает Model X из-за того, что соль убивает электромобили.

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