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Илон Маск начинает выпуск грузового тягача Tesla Semi: фото

Сегодня, 11:10

Анонсированный в 2017 году электрический тягач Tesla Semi уже заказали крупные торговые сети США

Tesla готова перейти к этапу серийного производства огромного электрического тягача. Генеральный директор Илон Маск во внутренней переписке, полученной CNBC, заявил, что пришло время сделать все возможное и довести Tesla Semi до серийного производства. Маск подтвердил утечку информации в Twitter, и также добавил, что количество грузовиков пока ограничено, что позволило им улучшить многие аспекты дизайна.

Тягач Tesla Semi обладает диапазоном автономного хода 490 или 800 километров в зависимости от конфигурации батареи. Стоимость стартует от 150 тысяч и 180 тысяч долларов соответственно. Крупные компании, включая Walmart, UPS, FedEx и Anheuser-Busch, уже сделали заказы на тягачи Tesla.

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Основатель Tesla также заявил, что производство батареи и силового агрегата будет осуществляться на заводе Giga в Неваде. А сборка и другие работы будут происходить в других штатах.

Tesla представила свой электрический тягач Semi в конце 2017 года. Согласно веб-сайту компании, он оснащен четырьмя независимыми двигателями на задних мостах, которые в совокупности потребляют менее 3,2 кВт*ч на километр. Что касается ускорения, он может разогнаться до 100 км/ч с места за 20 секунд с полной нагрузкой в ​​36 тонн, а без трейлера тягач разгоняется до "сотни" всего за пять секунд.

Tesla Semi обладает диапазоном автономного хода 490 или 800 километров
Tesla Semi обладает диапазоном автономного хода 490 или 800 километров
Фото: Wikipedia

Напомним, что ранее с конвейера Tesla сошел миллионный электрокар. Также полгода назад Tesla массово отзывает Model X из-за того, что соль убивает электромобили.

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Источник: fm.cnbc.com
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