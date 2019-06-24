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Илон Маск превратил Tesla Model 3 в "убийцу" времени: видео

Игровая студия Vector Unit совместно с Tesla перенесли на электромобили видеоигру с Android и iOS

Евгений Опанасенко
Сегодня, 13:20
Сервис Tesla Arcade поможет "убить" время во время зарядки
Сервис Tesla Arcade поможет "убить" время во время зарядки
Фото: The Verge

На бортовых компьютерах электромобилей Tesla Model 3 вскоре будет запущен новый игровой сервис Tesla Arcade. Сейчас новинку демонстрируют на специальном мероприятии в Сан-Франциско, которое проходит с 18 по 30 июня. Компания Илона Маска предлагает применять экран бортового компьютера в качестве игровой приставки, в которой руль электромобиля выполняет роль контроллера.

Смотрите также в сюжете о том, как Tesla оказалась виновной в смертельной аварии:

Издание The Verge опробовало игровые возможности Tesla Model 3 в аркадной гоночной игре Beach Buggy Racing 2 от игровой студии Vector Uni, которая ранее выпускала свой проект на Android и iOS. Как отмечают журналисты издания, автомобильный руль привносит новые ощущения в привычный геймплей.

Vector Unit вместе с инженерами Tesla смогли адаптировать системы электромобиля так, чтобы игра могла воспринимать физическую систему рулевого управления и торможения автомобиля в Beach Buggy Racing 2. Кстати, педаль газа использовать нельзя, а чтобы игрок не смог удержаться от соблазна – режим Arcade автоматически блокирует акселератор во время игры, предварительно предупреждая об этом игроков. Что характерно, игра позволяет использовать как руль, так и сенсорное управление.  

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Как отмечает The Verge, управление на удивление оказалось очень отзывчивым, главным образом потому, что программное обеспечение Tesla снимает жесткость рулевого колеса во время парковки и позволяет свободно крутить его, словно это контроллер игрового автомата. В настройках также можно дополнительно настроить чувствительность рулевого управления. Ну и самое главное, пользователи игры Beach Buggy Racing 2 получают виртуальную копию Tesla Model 3, чтобы сильнее погрузиться в игровой процесс. Сам геймплей оказался на удивление веселым, а экран Model 3 идеально подходит для такого типа игр, качество которого может посоперничать с iPad Pro.

Игры на электромобилях Tesla
Игры на электромобилях Tesla
Фото: The Verge

Многие пользователи задались вопросом: зачем вообще выпускать игры для электромобилей? Представитель Tesla ответил изданию, что идея переноса аркад на бортовой компьютер состоит в том, чтобы "сделать что-то веселое и уникальное". По замыслу разработчиков, видеоигры помогут водителю и его детям скоротать время во время подзарядки батарей, а это занимает немало времени. В качестве бонуса Tesla Arcade является еще одной особенностью, которой владельцы Tesla могут похвастаться перед своими друзьями.

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После официального старта Tesla Arcade электромобили Tesla получат обширную библиотеку игр, включая классические хиты Atari, платформер Cuphead, а для удобства игрового процесса обещают добавить поддержку игровых контроллеров. Игровой режим запускается по нажатию на значок со стрелкой в ​​нижней части основных значков главного экрана, который открывает специальную строку меню, где можно запустить сервис Arcade.

Напомним, что ранее автомобили Tesla оснастили "собачьим" режимом. Также Илон Маск готовит для Tesla новый браузер.

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Источник: The Verge
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