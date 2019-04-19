Instagram грозят лишить лайков
Instagram готовит радикальные изменения для платформы для поддержания здоровой атмосферы
Социальная сеть Instagram вскоре может лишться важной опции, ради которой многие выставляют фотографии и смотрят ленту. Вскоре в соцсети могут удалить счетчик лайков, который располагается под фото пользователей. По замыслу разработчиков, такое решение будет ради блага пользователей – оно поможет избежать зависимости от соцсетей и поддержать здоровую атмосферу.
Разработчик Джейн Вонг обнаружила наличие новых функций в коде приложения. Ей удалось найти специальный экран с описанием тестовой функции, на нем сообщается: "Instagram хочет, чтобы пользователи фокусировались на контенте, а не на количестве лайков, которые они получают".
Удаление счетчика лайков из Instagram стало бы радикальным изменением для платформы, где так много пользователей присутствуют только из-за их количества. Издание Cult of Mac считает, что это могло бы стать одним из лучших решений для социально сети.
Также в Instagram рассматривается возможность скрытия показателя с количеством подписчиков из публичных профилей. Таким образом, они будут видны только владельцам аккаунтов. Все эти счетчики в социальных медиа оказывают огромное давление на большую часть пользователей и стимулируют их на создание контента для публичного одобрения, непреднамеренно вызывая нарциссизм.
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