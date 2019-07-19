Instagram лишили лайков под фотографиями: у молодежи стресс

Лайки в Instagram скрыты в Ирландии, Италии, Японии, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии

Instagram оказался наиболее вредным для психического здоровья молодежи Фото: Unsplash

Instagram может ударить по самолюбию очень большого количества пользователей своего сервиса, особенно по молодой аудитории. Не всегда нововведения приносят радость, обновление Instagram принесло блокировку лайков под фотографиями. Но чтобы пользователей не охватил резкий стресс, убирать функционал решили поэтапно и только в нескольких странах.

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Инициатива пока работает в тестовом режиме. Лайки скрыты в восьми странах: в Ирландии, Италии, Японии, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии, а также для части пользователей Instagram в Канаде. Для пользователи этих стран скрыты лайки под фотографиями и видео – их может просмотреть только автор контента.

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



✅ Australia

✅ Brazil

✅ Canada

✅ Ireland

✅ Italy

✅ Japan

✅ New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka — Instagram (@instagram) July 17, 2019

"Мы хотим, чтобы Instagram был местом, где люди чувствуют себя комфортно, выражая свое мнение. Мы надеемся, что наша инициатива снимет с вас тяжелую привычку гнаться за лайками, чтобы вы могли сосредоточиться на своей жизни", – прокомментировала глава Facebook Новой Зеландии Миа Гарлик.

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Исследование, проведенное в Великобритании в 2017 году, показало, что из пяти основных социальных сетей Instagram оказалась наиболее вредной для психического здоровья молодежи. Затем последовали Snapchat, третье место в Facebook, четвертое в Twitter и пятое в YouTube. Кроме этого, в Instagram планируют начать бороться с оскорблениями и травлей в комментариях. Соцсеть будет предупреждать пользователя о том, что его комментарий может расцениваться как оскорбительный.

Напомним, что ранее общество потребовало у Facebook отказаться от "лайков" ради будущего детей. А недавно не работал Facebook и Instagram, мы узнавали причины крупного сбоя в соцсетях.

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