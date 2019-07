Instagram лишили лайков под фотографиями: у молодежи стресс

Лайки в Instagram скрыты в Ирландии, Италии, Японии, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии

Instagram может ударить по самолюбию очень большого количества пользователей своего сервиса, особенно по молодой аудитории. Не всегда нововведения приносят радость, обновление Instagram принесло блокировку лайков под фотографиями. Но чтобы пользователей не охватил резкий стресс, убирать функционал решили поэтапно и только в нескольких странах.

Инициатива пока работает в тестовом режиме. Лайки скрыты в восьми странах: в Ирландии, Италии, Японии, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии, а также для части пользователей Instagram в Канаде. Для пользователи этих стран скрыты лайки под фотографиями и видео – их может просмотреть только автор контента.

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



✅ Australia

✅ Brazil

✅ Canada

✅ Ireland

✅ Italy

✅ Japan

✅ New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka