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Instagram обзавелся полезными инструментами: что улучшилось

Сегодня, 09:36

Новый инструмент позволяет закрепить до трех комментариев к вашему сообщению в верхней части ветки

Instagram внедряет полезный функционал закрепления комментариев ко всем публикациям после долгого процесса тестирования на избранной группе пользователей, которое проходило в мае 2020 года. Гигант соцсетей заявил, что новая функция призвана помочь пользователям Instagram управлять беседами, которые ведутся в разделе комментариев их постов.

"Сегодня мы запускаем функцию прикрепленных комментариев для всех. Это означает, что вы можете закрепить несколько комментариев к верхней части вашего поста и лучше управлять беседами", – сообщает официальный пресс-релиз социальной сети.

Смотрите также в сюжете о том, как в Instagram шагает новый карантинный челлендж:

Чтобы закрепить комментарий к своей публикации, достаточно провести пальцем вверх на любом сообщении под постом – в этом случае возле иконок "Ответить" и "Удалить" появится "Булавка". Инструмент позволяет пользователям прикреплять до трех комментариев к своему сообщению в верхней части ветки.

Принцип работы новой функции Instagram – закрепление комментариев
Принцип работы новой функции Instagram – закрепление комментариев
Фото: Instagram

Идея закрепления комментариев пришла вместе с инструментом удаления негативных отзывов или блокировки несколько учетных записей, а также предоставлении возможности отвечать на посты отдельным пользователям. Эти функции были частью плана Instagram по борьбе с травлей, преследованиями, злоупотреблениями и дезинформацией.

Напомним, что ранее в Instagram начали исчезать лайки – что грозит социальной сети. А недавно Instagram скопировал главную идею у TikTok.

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Источник: CNET
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