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Что нового придумал Instagram: "карта" сторис и скрытые комментарии

Вчера, 19:28

Компания представила несколько новых функций к своему десятилетию

К своему десятому дню рождения Instagram не только разрешил временно менять иконку приложения, но и добавил ряд других функций. Об этом сообщили The Verge.

Новые функции включают:

  • Выбор иконки Instagram

Напомним, чтобы изменить иконку Instagram, нужно в новой версии приложения зайти в настройки и сделать длинный свайп вниз. Вы увидите секретное меню и сможете выбрать логотип, который вам понравится.

Иконку приложения можно поменять на одну из предложенных
Иконку приложения можно поменять на одну из предложенных
Фото: socialmediatoday.com

  • Календарь и "карту" сторис

Архив сторис теперь включает в себя календарь, показывающий дни, в которые вы опубликовали каждую историю. А также карту, на которой показано территориальное расположение сторис по странам и городам. Новые календарь и карта являются частными и видны только вам.

Теперь в Instagram доступны "карта" и календарь сторис
Теперь в Instagram доступны "карта" и календарь сторис
Фото: The Verge

  • Просьбу не публиковать обидные комментарии

Instagram также анонсировал пару новых функций по борьбе с издевательствами. Одна из них будет отговаривать пользователей публиковать грубые и язвительные комментарии.

Приложение будет отговаривать постить оскорбительные комментарии
Приложение будет отговаривать постить оскорбительные комментарии
Фото: makeuseof.com

  • Сокрытие обидных комментариев

Если пользователь все же решит опубликовать свой комментарий – тот может быть скрыт. Однако эти комментарии не будут удалены полностью, и их все равно можно будет просмотреть, нажав кнопку "Просмотреть скрытые комментарии".

Instagram будет скрывать обидные комментарии
Instagram будет скрывать обидные комментарии
Фото: The Verge

Важно! Чтобы получить доступ к новым функциям – нужно обновить приложение до последней версии.

Ранее стало известно, что Google представил новые логотипы "Почты", "Календаря", "Документов" — все в корпоративных цветах.

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