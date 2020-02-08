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Instagram ввел важную функцию: что изменилось и как пользоваться

Instagram ставит здоровье своих пользователей превыше всего и добавила функцию, чтобы помочь контролировать своих друзей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:07
Новые категории уже доступны в разделе "Подписчики"
Новые категории уже доступны в разделе "Подписчики"
Фото: Pexels

Instagram только что запустил новую функцию под названием Following Categories. Новшество разделяет учетные записи на две категории: на которые пользователи подписались и они показываются чаще всего, и на те, которые практически не встречаются в ленте. Это поможет отсеять друзей из числа, кто оказался наименее интересен, и отписаться от них. Таким образом, Instagram поддерживает "цифровую гигиену" и повышает актуальность ленты своих пользователей. Это серьезное изменение, после того как компания решила прекратить показывать лайки – для психологического здоровья.

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"Instagram помогает вам сблизиться с людьми и вещами, которые вам небезразличны. Но мы знаем, что со временем ваши интересы и отношения могут развиваться и меняться. Независимо от того, закончите ли вы учебу, переедете в новый город или станете одержимы новыми интересами, мы хотим упростить управление учетными записями в Instagram, чтобы они лучше отражали ваши текущие связи и увлечения", – заявил вице-президент по продуктам в Instagram Вишал Шах.

Анонс новой функции Instagram в Twitter
Анонс новой функции Instagram в Twitter
Фото: Instagram

Новые категории уже доступны в разделе "Подписчики". Забота о пользовательском опыте не стала единственной причиной, по которой Instagram разработал эти функции. Увеличивая плотность интересных пользователю постов в его ленте и Stories и побуждая его отписаться от ненужных аккаунтов, Instagram может повысить количество просмотров рекламы.

Сортировка подписчиков по двум категориям
Сортировка подписчиков по двум категориям
Фото: Сегодня

Как и в случае с большинством новых функций Instagram, эта опция была впервые обнаружена при тестировании Джейн Маньчун Вонг в октябре прошлого года. Она же первой заметила внедрение новой темной темы в тестовой сборке, которая позже была добавлена для всех пользователей.

Напомним, что ранее ученые доказали неожиданную пользу Instagram. Также ранее Instagram убрал возможность шпионажа за пользователями.

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Источник: TechCrunch
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