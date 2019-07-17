Intel готовит десятое поколение процессоров с неприятным сюрпризом

Будущих владельцев Intel Comet Lake ждут сюрпризы, причем по большей части неприятные

Никаких крупных архитектурных изменений от Comet Lake ждать не стоит Фото: Unsplash

Буквально через несколько часов после запуска платформы AMD Ryzen 3000, в Интернете появилась спецификация касательно новых процессоров Intel Comet Lake 10-го поколения для настольных компьютеров. Детальное изучение характеристик показало, что будущих владельцев ждут сюрпризы, причем по большей части неприятные.

Смотрите также в сюжете о том, как компьютеры уничтожат университеты:

Comet Lake не будет новым скачком вперед, и является очередным улучшением старой платформы Skylake 2015 года, а значит все ядра процессоров выполнены по 14 нм техпроцессу. Хотя сама Intel рекламирует их, как "14+++", что является не более, чем маркетинговой уловкой – это все тот же устаревший 4-летний процессор в новой обертке, поэтому никаких крупных архитектурных изменений ждать не стоит, но приятные изменения есть.

Главное достоинство Comet Lake по сравнению с предыдущим поколением – появление многопоточности во всех моделях, включая даже Intel Core i3. Отныне даже самый базовый Intel Core i3-10100 получит 4 ядра и 8 потоков, достигая 10 ядер и 20 потоков в топовом Intel Core i9-10900KF.

Флагман Intel Core i9-10900KF получит также увеличенный до 20 МБ кэш и частоту в Turbo Boost 3.0 до 5,2 ГГц на одно ядро – за это придется расплачиваться повышенным TDP будет равным 105 Вт. Ценник за 10-ядерный процессор стартует от 499 долларов.

Читайте также Разработан процессор для смартфонов Android будущего

Первые обзоры Ryzen 3000 показали, что новые процессоры AMD догнали Intel в вопросе производительности на одно ядро, а значит небольших улучшений в десятом поколении Comet Lake будет достаточно для того, чтобы снова вырваться вперед.

Intel Core i7-10700K получит 8 ядер и 16 потоков с частотой до 5,1 ГГц. Здесь будет 16 Мб кэша третьего уровня и 95 Вт TDP. В отличие от Core i9-10900KF, в этом процессоре будет установлена встроенная графика Intel UHD 730. За этот процессор Intel попросит 389 долларов. Топовый Core i7 составит конкуренцию 8-ядерному Ryzen 7 3800X.

Читайте также AMD выпустит восемь новых устройств для майнинга биткоина

В более доступном сегменте лидером будет Core i5-10600K с 6 ядрами и 12 потоками. Стоковая частота равна 3,7 ГГц и 4,9 ГГц на одно ядро, 12 Мб кэша и 95 Вт TDP. Этот процессор будет конкурировать с Ryzen 5 3600X. Стоимость Core i5-10600K должна быть на уровне 269 долларов.

Самый базовый сегмент занимают Intel Core i3-10350K – 4-ядерный и 8-поточный процессор с частотами до 4,1 ГГц, 9 Мб кэша и 91 Вт TDP. Этот процессор, предлагающий по своей сути возможности флагмана седьмого поколения, обойдется в 179 долларов.

Читайте также Мощнейший процессор Intel побил рекорд скорости

А теперь о неприятном сюрпризе. В характеристиках 13 различных процессоров упоминается новый сокет LGA 1159, что означает отсутствие апгрейда для материнских плат на LGA 1151. Вместе с новым сокетом выйдет обновленный чипсет. История с 2-летним обновлением "железа" повторяется – вместе с процессором надо будет приобрести новую материнскую плату, что потребует дополнительных затрат.

Напомним, что ранее ноутбук с процессором от смартфона выдал фантастические результаты. Также мы делали обзор самых главных смартфонов 2019 года на процессоре Snapdragon 855.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram