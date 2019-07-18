Интернет перегружен фотографиями FaceApp: видео

FaceApp обрабатывает фотографии и делает изображенных на них людей старше на 20-30 лет

Сеть охватил новый флешмоб. Владельцы смартфонов с помощью приложения FaceApp массово делают себя старыми на фотографиях. Занятием увлеклись и украинцы. Обрабатывают не только собственные, но и фотографии президентов, правительства и депутатов.

Насколько правдивы результаты выдает программа? И можно замедлить старение в реальной жизни, разбиралась корреспондент Алла Чиж.

Обработанные фотографии знаменитостей в FaceApp Фото: Сегодня Обработанные фотографии знаменитостей в FaceApp Фото: Сегодня Обработанные фотографии знаменитостей в FaceApp Фото: Сегодня Обработанные фотографии знаменитостей в FaceApp Фото: Сегодня Обработанные фотографии знаменитостей в FaceApp Фото: Сегодня Обработанные фотографии знаменитостей в FaceApp Фото: Сегодня Обработанные фотографии знаменитостей в FaceApp Фото: Сегодня Обработанные фотографии знаменитостей в FaceApp Фото: Сегодня 1/8

Пользователи в соцсетях постарели за одну ночь. Все из-за новой программы FaceApp, которая обрабатывает фотографии и делает изображенных на них людей старше на 20-30 лет. Владельцы смартфонов по всему миру добавляют с собой с помощью приложения. Челлендж захватил и украинцев. Причем перерабатывают не только собственные фото, но и снимки знаменитостей. И даже чиновников.

Мужчины настроены скептически. Однако, уже через несколько минут увлекаются игрой. И с интересом рассматривают обработанные в приложении фото.

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FaceApp накладывает реалистичные фильтры благодаря искусственному интеллекту. Сначала анализирует типажи на фото. Однако, достоверность прогнозов составляет не более 70%, считает косметолог Елена Некрашевич. Внешность зависит от того, как человек ухаживает за собой. Мужчин тоже касается.

"Это люди, у которых есть средства ухаживать за собой. В этом возрасте они будут выглядеть лучше, чем показывает приложение. Большинство мужчин, которые себя любят, и выглядят на экране хорошо", – объясняет косметолог Елена Некрашевич.

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Тем, кто состарил себя с помощью новинки и расстроился результатом, косметолог советует уже сейчас начать ухаживать за лицом. Есть множество процедур, которые успешно борются с морщинами. Однако, в этом деле главное не переборщить, ведь мимика демонстрирует эмоции. А неподвижное лицо симпатий не завоюет.

Напомним, что ранее в похожем интернет-меме 10 Years Challenge увидели угрозу смартфонам. В свою очередь, Instagram пообещал запретить издевательства над пользователями.

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