Интернет-шар от Google установил рекорд в стратосфере (видео)
Устройство раздавало сигнал интернета в отдаленные районы планеты
Необычный интернет-шар от Google установил рекорд в стратосфере. Устройство провело в небе 312 дней, раздавая сигнал интернета в отдаленные районы планеты. Как это происходило – далее в материале.
Запустили необычный воздушный шар в Пуэрто-Рико, потом он перелетел через Южную Атлантику, Индийский океан и отправился в Мексику. За 10 месяцев воздушный шар преодолел 217 000 километров.
Специальная навигационная система определяет оптимальную высоту для полета аппарата, чтобы он сохранял необходимый уровень температуры.
Разработчики интересного летального аппарата говорят, что из-за необычной конструкции, жители часто путали его с НЛО.
Тем временем в Google Chrome появилась полезная функция для любителей открывать много вкладок.
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