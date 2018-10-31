Инженер Apple рассказал интересные подробности о новых iPad Pro

Новый iPad Pro получил 6 ГБ оперативной памяти

Новый iPad Pro обладает внушительным объемом ОЗУ. Фото: The Verge

Во время презентации новинок Apple 30 октября при демонстрации нового iPad Pro компания не все рассказала об объеме памяти нового планшета. На мероприятии Apple рассказала лишь об объеме флэш-памяти, но данные об оперативной памяти информацию намеренно скрыли.

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Разработчик Apple Стивен Троутон-Смит рассказал интересные подробности о новых iPad Pro. Выяснилось, что топовая версия iPad Pro с накопителем в 1 ТБ обладает оперативной памятью в 6 ГБ – таким объемом не может похвастаться ни один планшет на Android. Все остальные модификации на 64, 256 и 512 ГБ накопителем обладают лишь по 4 ГБ ОЗУ.

Apple iPad Pro 2018 Фото: MacStories

С чем связана такая дискриминация внутри модельного ряда, пока неизвестно. Вероятно, компания планировала продвигать топовую конфигурацию iPad Pro, как полноценный инструмент для профессионалов: терабайтного накопителя хватит для всех нужных файлов, а 6 ГБ ОЗУ позволят сохранить в многозадачности десятки тяжелых приложений.

Американские журналисты уже обратились за комментарием к представителям Apple, но ответа пока не получили.

Стоит отметить, что мощность у Apple iPad Pro настолько огромна, что планшет сранили с игровой приставкой Xbox One.

Напомним, что ранее 12 сентября состоялось долгожданное мероприятие Apple, на котором компания представила главные смартфоны этого года.