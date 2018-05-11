Инженеры раскрыли секрет Пизанской башни

Башня является самой известной достопримечательностью города Пиза

Пизанская башня. Фото: pixabay

Группа исследователей, в том числе профессор Джордж Милонакис (George Mylonakis) из Департамента гражданского строительства Бристоля, выяснила причины устойчивости Пизанской башни, которая выдержала четыре крупных землетрясения, которые произошли в регионе с 1280.

Эта башня является самой известной достопримечательностью города Пиза. Известна она в первую очередь тем, что стоит не строго вертикально, а под наклоном от основной оси. Ведь если бы не этот недостаток, то вряд ли бы многотысячные толпы туристов приезжали ежегодно, чтобы взглянуть на эту "падающую" достопримечательность. Главную роль сыграло явление, названное динамичной взаимодействием в структуре почвы.

Построенная в XIV веке Пизанская башня перед реставрационными работами в 1990-2001 годах была наклонена под углом в пять градусов из-за тонкого фундамента и мягкого грунта. Смещение вершины 58-метрового строения при этом составляло пять метров. Однако башня оставалась устойчивой даже при сильных подземных толчках, хотя, по мнению инженеров, она должна была разрушиться при умеренной сейсмической активности.

Исследователи выяснили, что значительная высота и жесткость конструкции башни в сочетании с мягкостью фундамента меняют вибрацию почвы таким образом, что строение перестает резонировать с движением земли во время толчков. По словам ученых, параметры динамического взаимодействия между различными факторами Пизанской башни достигают рекордных значений.

О том, как американские ученые печатают фигуры из воды, смотрите на видео ниже: