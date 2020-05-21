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iPhone 12 покажут ближе к концу 2020 года: помешал коронавирус

Apple отложила презентацию iPhone 12 на более поздний срок из-за пандемии коронавируса

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:10

Традиционно презентация новых моделей iPhone приходит в сентябре. Но в этом году планам Apple помешал коронавирус и глобальный карантин – он сбил налаженный процесс производства, в связи с чем презентацию iPhone 12 перенесут как минимум на месяц. Эту утечку поведал авторитетный сетевой информатор Джон Проссер, который ранее зарекомендовал себя, как надежный источник инсайдерской информации, сообщает MyDrivers.

Он опроверг слухи касательно презентации iPhone 12, которая якобы должна состояться в декабре. Он назвал более реалистичную дату проведения мероприятия – октябрь или ноябрь 2020 года. В продажу новинка поступит через две недели после мирового показа.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

Ожидается, что в этом году Apple выпустит четыре модели iPhone с экранами диагональю 5,4 дюйма, 6,7 дюйма и два 6,1-дюймовых iPhone. Две базовые модели получат экран с простой матрицей IPS, а версии Pro будут более дорогими из-за OLED-матриц. Все смартфоны получат новейший и самый мощный мобильный процессор Apple A14 Bionic со встроенным модемом 5G. Apple постарается также уменьшить монобровь iPhone 12, но так, чтобы сохранить фирменную технологию Face ID. Также в смартфонах появится сканер LiDAR, пришедший из iPad Pro – он используется для работы с приложениями и играми в режиме дополненной реальности.

Напомним, что Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4. В то же время Apple iPhone отказываются покупать – продажи рухнули на 77%.

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Источник: ixbt.com
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