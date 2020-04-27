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iPhone 8 оказался подходящим донором для iPhone SE

Сменные компоненты от старого смартфона iPhone 8 сделают ремонт iPhone SE проще и доступнее

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:05

Специалисты по ремонту и разборке разнообразной техники iFixit обнаружили, что внутренние части iPhone SE второго поколения взаимозаменяемы с iPhone 8, который недавно прекратили выпускать. Боле того, совместимость этих смартфонов почти полностью обратная: iPhone 8 прекрасно может быть донором для iPhone SE и наоборот. Таким образом делает получение запасных частей более простым и доступным.

Эксперты выяснили, что дисплей в сборе (вместе с динамиком и датчиком приближения), лотком для SIM-карты, модулем Taptic Engine и камерой взаимозаменяемы с аналогами iPhone 8. Однако, если сделать замену экрана, можно потерять True Tone – технологию, разработанную, чтобы цвета казались более естественными.

iPhone SE и iPhone 8
iPhone SE и iPhone 8
Фото: ifixit

Хотя аккумулятор выглядит идентично тому, который используется в iPhone 8, разъем материнской платы отличается и поэтому не совместим с iPhone SE. Батареи хоть используют один и тот же разъем, но не работают. От этого выяснился один неприятный факт: заменить батарею iPhone SE на китайский аналог не получится.

Смотрите также в сюжете о том, почему телефоны взрываются:

Напомним, что Apple представила второе поколение iPhone SE 15 апреля и начала поставки устройства стоимостью 399 чуть более недели спустя – 24 апреля. Также ранее случайно было обнаружено что iPhone 8 способен пролежать на дне реки несколько месяцев.

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Источник: ifixit
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