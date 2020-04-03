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iPhone SE 2020: Apple случайно рассекретила название нового смартфона

Apple iPhone SE 2020 получит "старомодный" дизайн в стиле iPhone 8 с кнопкой Home

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:06

После заявления инсайдера относительно апрельской презентации "дешевого" iPhone SE 2 (iPhone 9), Apple сама случайно рассекретила новинку раньше срока. Apple по невнимательности упомянула новую модель на своем официальном сайте и указала название: в описании вместе с iPhone 8 и 7 была упомянута новая модель iPhone SE. Официальное наименование новинки появилось в описании защитного стекла Belkin InvisiGlass Ultra Screen Protection по цене в 39,95 долларов.

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Упоминание нового iPhone SE вместе с iPhone 8 доказывает подтверждает их родственность. И хотя название iPhone SE из описания уже убрали, многие успели сделать скриншоты. Согласно информации от 9to5Mac, новинка получит 4,7-дюймовый экран и будет выпускаться в трех цветах: белом, черном и красном. Различаться модели будут по трем конфигурациям памяти: 64 Гб, 128 ГБ и 256 ГБ.

Упоминание iPhone SE 2020 на официальном сайте Apple
Упоминание iPhone SE 2020 на официальном сайте Apple
Фото: ITC

Выходит, что новый iPhone SE 2020 получит "старомодный" дизайн в стиле iPhone 8 с кнопкой Home и начинку, как у нового iPhone 11 – с мощным процессором Bionic A13. Кроме того, недавняя утечка кода iOS 14 дает веские основания полагать, что вместе с 4,7-дюймовым дебютирует и 5,5-дюймовая модель iPhone SE Plus.

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Напомним, что ранее Apple приготовила приятный сюрприз владельцам старых iPhone. В то же время Apple остановила производство дешевых iPhone.

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Источник: ITC
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