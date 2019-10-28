Из космоса вернулся самый загадочный космический аппарат NASA

Boeing X-37B пробыл на орбите на протяжении 780 дней с секретной миссией ВВС США и NASA

Boeing X-37B установил мировой рекорд пребывания в космосе Фото: Wikipedia

В воскресенье военно-воздушные силы США заявили, что беспилотный космический самолет Boeing X-37B приземлился в космическом центре имени Кеннеди во Флориде, установив при этом новый рекорд пребывания на орбите на протяжении 780 дней. Таким образом, совместная секретная миссия NASA и ВВС США длилась более 2 лет.

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"X-37B продолжает демонстрировать важность использования космических самолетов многоразового использования", – заявила в своем заявлении секретарь ВВС Барбара Барретт.

В программе, которая из соображений безопасности американского правительства, не разглашается, участвуют две беспилотные модели Boeing X-37B, способные на многократные космические полеты. В общей сложности пара космолетов налетали 2865 дней в течение 5 миссий. Последняя стартовала 7 сентября 2017 года и завершилась 27 октября 2019 года.

Boeing X-37B Фото: Wikipedia

Спроектированные и построенные космолеты Boeing напоминают уменьшенную версию старых космических кораблей "Спейс Шаттл", и используют аналогичный способ полета: запуск на орбиту Земли при помощи ракет-носителей, а спуск при помощи крыльев и посадку на взлетно-посадочную полосу, как обычный самолет.

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Boeing X-37B весит почти 5 тонн, в длинyу составляет 8,9 метров с размахом крыльев чуть менее 15 3 метров. Конструкция рассчитана на то, чтобы оставаться на орбите на протяжении 270 дней. Первый полет аппарата состоялся в 2010 году. Вторая модель взлетела в 2011 году. X-37B предназначен для использования в качестве платформы для экспериментов и исследования идей по транспортировке спутниковых датчиков и другого оборудования как на орбиту, так и из космоса обратно на Землю.

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