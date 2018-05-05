Из-за цунами Филиппины заселили реальные "Хоббиты"

Новые археологические находки заставили ученых пересмотреть свои взгляды

Хоббиты существовали. Фото: скриншот из фильма

Хоббиты, или Homo floresiensis – пещерные люди необычно маленького роста, были обнаружены на индонезийском острове Флорес. Ранее ученые считали, что это странное племя (возможно, страдавшее от какого-то наследственного заболевания) появилось в филиппинских пещерах довольно поздно — приблизительно 50 тысяч лет назад.

Однако новые археологические находки заставили ученых пересмотреть взгляды на сроки заселения древними людьми юго-востока Азии. Оказывается, хоббиты появились на Флоресе 700 тысяч лет назад — на сотни тысяч лет раньше, чем предполагали раньше.

При этом они переселились с северных островов, хотя такое путешествие по морю и кажется невероятным. Археологи считают, что пещерные маленькие люди не умели делать ни плотов, ни лодок.

Хоббит The Independent

"Наша гипотеза состоит в том, что предки хоббитов — переселенцы с севера, а не с островов Яву и Бали, — утверждает Геррит ван ден Берг, палеонтолог из Университета Уоллонгонга. — Мы не думаем, что они строили плоты, а, вероятно, были занесены сюда цунами. Сейсмическая активность характеран для этого региона".

В подтверждение своей теории Геррит ван дер Берг приводит данные палеонтологов, которые подчеркивают разнообразие фауны северных островов и относительную бедность южных.

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