Извержение вулканов повлияло на распространение христианства в Исландии: необычное исследование

Крупнейшее в Исландии извержение вулкана Эльдгьяу началось в 939 году и продолжалось, по крайней мере, до осени 940 года

В Исландии распространению христианства в Х веке нашей эры поспособствовало мощное извержение вулкана Эльдгьяу. Об этом сообщила международная группа ученых, передает "Новое время".

Исследователи обнаружили, что самая знаменитая средневековая поэма Исландии, в которой описывается конец языческих богов и приход нового единственного бога, описывает извержение и использует воспоминания об этом, чтобы стимулировать христианизацию Исландии.

Извержение вулкана Эльдгьяу, крупнейшее в Исландии, началось с весны 939 года и продолжалось, по крайней мере, до осени 940 года. Чтобы датировать это событие, исследователи проанализировали гляциологические измерения проб из гренландских ледников и модель температурных аномалий, построенную по годовым кольцам деревьев.

Это было колоссальное событие, во время которого изверглось около 20 кубических километров лавы.

"Это было чрезвычайно мощное извержение, но мы все же были удивлены тем, насколько сильными были его последствия. Вся Евразия, начиная с севера Европы и заканчивая севером Китая, пережила целую серию долгих, суровых зим и летних засух", — рассказывает Тим Ньюфилд, историк из Джорджтаунского университета.

"Последствия извержения Эльдгьяу были разрушительными для молодой колонии в Исландии – очень вероятно, что земля была оставлена и голод серьезен. Тем не менее, в Исландии нет сохранившихся текстов этого времени, которые предоставляют нам прямые отчеты об извержении", – сказал соавтор исследования профессор Энди Орчард из Оксфордского университета.

Ученые считают, что извержение все же было описано исландцами, но не в хрониках, а в апокалиптической поэме "Прорицание вельвы". В поэме колдунья повествует о начале мира, его гибели и возрождении, и неоднократно упоминает явления, очень похожие на извержение вулкана.

Пророчица предсказывает гибель старых богов в ходе мощного вселенского катаклизма – массовых извержений вулканов, разрядов молний, затмения и нашествия "огненных великанов". Когда Один и другие боги умирают, их место занимает единый бог.

По мнению авторов статьи, "Прорицание вельвы" намеренно использовала образы катаклизма с целью привлечь исландцев к христианству.

Ранее исследователи спрогнозировали, что ислам станет самой популярной религией в мире до конца века. Ожидается, что в 2050 году Индия будет страной с самым большим мусульманским населением в мире.

Тем временем китайские ученые клонировали обезьянку:



