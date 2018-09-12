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Известная журналистка разбила iPad своих детей из-за видеоигр

В чрезмерном увлечении детей игрой Fortnight оказался виноват гаджет от Apple

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:31
Сильное увлечение детей игрой вывело женщину из себя. Фото: Live Science
Сильное увлечение детей игрой вывело женщину из себя. Фото: Live Science

В то время, когда родители лояльно относятся к увлечению видеоиграми своих детей, нанимая им даже репетиторов за немалую цену, другие агрессивно воспринимают виртуальные развлечения, порой даже впадая в крайности и применяя радикальные воспитательные меры.

Примером агрессивного метода воспитания является журналистка Кирсти Олсопп из Великобритании, заявившая в прямом эфире на канале Channel 5 о том, что разбила iPad своих детей в целях воспитания. Конфликт случился в июне, когда дети часами проводили в популярной ныне игре Fortnite. Женщина не сдержалась, взяла оба планшета и со всей силы ударила ими об стол.

В свое оправдание Кирсти называет нарушение установленных правил – "не играть в жестокие видеоигры слишком долго".

"Я заявляют публично! В июне я разбила планшеты своих детей. конечно, не применяя к детям насилия. Я ударила Айпады об стол, вот и все. На из была запущена игра Fortnite, и я решила, что раз уж дети нарушили все установленные правила, я пошла на крайние меры и разбила девайсы, это было легко", – объяснила журналистка.

Реакция общественности не заставила себя долго ждать. Поступок Кирсти Олсопп пользователи крайне осудили в Twitter:

"А в то же время, в мире есть множество детей, которым iPad был бы в радость, поскольку родители не могут себе их позволить. Кирсти Олсопп, пожертвуете средства на благотворительность?" – прокомментировал поступок журналистки в соцсети подин из недовольных пользователей.

"Я понимаю тех родителей, которые не дают или забирают у своих детей планшеты за непослушание, но разбивать их у них же на глазах... Яростно ломать вещи своего ребенка у него на глазах мне кажется неправильным поступком", – написал один из пользователей Twitter.

Напомним, что ранее бесплатная игра Fortnite заработала миллиард долларов, но конфликт разработчиков с Google вынудил изъять игру из Google Play.

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Источник: GamesRadar
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