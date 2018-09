Известная журналистка разбила iPad своих детей из-за видеоигр

В чрезмерном увлечении детей игрой Fortnight оказался виноват гаджет от Apple

В то время, когда родители лояльно относятся к увлечению видеоиграми своих детей, нанимая им даже репетиторов за немалую цену, другие агрессивно воспринимают виртуальные развлечения, порой даже впадая в крайности и применяя радикальные воспитательные меры.

Примером агрессивного метода воспитания является журналистка Кирсти Олсопп из Великобритании, заявившая в прямом эфире на канале Channel 5 о том, что разбила iPad своих детей в целях воспитания. Конфликт случился в июне, когда дети часами проводили в популярной ныне игре Fortnite. Женщина не сдержалась, взяла оба планшета и со всей силы ударила ими об стол.

Kirstie Allsopp reveals she smashed her children's tablets in front of them because they kept breaking her rules for using them. @JeremyVineOn5 @KirstieMAllsopp @TheJeremyVine @stormhuntley #JeremyVine pic.twitter.com/CaKZ52uGFj

В свое оправдание Кирсти называет нарушение установленных правил – "не играть в жестокие видеоигры слишком долго".

"Я заявляют публично! В июне я разбила планшеты своих детей. конечно, не применяя к детям насилия. Я ударила Айпады об стол, вот и все. На из была запущена игра Fortnite, и я решила, что раз уж дети нарушили все установленные правила, я пошла на крайние меры и разбила девайсы, это было легко", – объяснила журналистка.

Реакция общественности не заставила себя долго ждать. Поступок Кирсти Олсопп пользователи крайне осудили в Twitter:

"А в то же время, в мире есть множество детей, которым iPad был бы в радость, поскольку родители не могут себе их позволить. Кирсти Олсопп, пожертвуете средства на благотворительность?" – прокомментировал поступок журналистки в соцсети подин из недовольных пользователей.

I'm all for parents revoking their kids right to use their iPads or giving them away entirely if they refuse to abide by rules, but smashing them up..? Violently breaking your child's belongings in front of their eyes doesn't sit right with me, sorry Kirstie Allsopp.