Известная журналистка разбила iPad своих детей из-за видеоигр

В чрезмерном увлечении детей игрой Fortnight оказался виноват гаджет от Apple

Сильное увлечение детей игрой вывело женщину из себя. Фото: Live Science

В то время, когда родители лояльно относятся к увлечению видеоиграми своих детей, нанимая им даже репетиторов за немалую цену, другие агрессивно воспринимают виртуальные развлечения, порой даже впадая в крайности и применяя радикальные воспитательные меры.

Примером агрессивного метода воспитания является журналистка Кирсти Олсопп из Великобритании, заявившая в прямом эфире на канале Channel 5 о том, что разбила iPad своих детей в целях воспитания. Конфликт случился в июне, когда дети часами проводили в популярной ныне игре Fortnite. Женщина не сдержалась, взяла оба планшета и со всей силы ударила ими об стол.

В свое оправдание Кирсти называет нарушение установленных правил – "не играть в жестокие видеоигры слишком долго".

"Я заявляют публично! В июне я разбила планшеты своих детей. конечно, не применяя к детям насилия. Я ударила Айпады об стол, вот и все. На из была запущена игра Fortnite, и я решила, что раз уж дети нарушили все установленные правила, я пошла на крайние меры и разбила девайсы, это было легко", – объяснила журналистка.

Kirstie Allsopp's parenting tips: 'I smashed my kids' iPads'

https://t.co/l1zRvwbqCQ — BBC News (UK) (@BBCNews) 10 сентября 2018 г.

Реакция общественности не заставила себя долго ждать. Поступок Кирсти Олсопп пользователи крайне осудили в Twitter:

"А в то же время, в мире есть множество детей, которым iPad был бы в радость, поскольку родители не могут себе их позволить. Кирсти Олсопп, пожертвуете средства на благотворительность?" – прокомментировал поступок журналистки в соцсети подин из недовольных пользователей.

I'm all for parents revoking their kids right to use their iPads or giving them away entirely if they refuse to abide by rules, but smashing them up..? Violently breaking your child's belongings in front of their eyes doesn't sit right with me, sorry Kirstie Allsopp. — Alice (@alicechristina) 10 сентября 2018 г.

"Я понимаю тех родителей, которые не дают или забирают у своих детей планшеты за непослушание, но разбивать их у них же на глазах... Яростно ломать вещи своего ребенка у него на глазах мне кажется неправильным поступком", – написал один из пользователей Twitter.

Напомним, что ранее бесплатная игра Fortnite заработала миллиард долларов, но конфликт разработчиков с Google вынудил изъять игру из Google Play.