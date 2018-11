К Марсу долетела "Тесла" Илона Маска

Максимальное сближение Starman в Tesla Roadster произойдет в 2091 году

Компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, официально подтвердила, что запущенный в космос электромобиль Tesla Roadster успешно пересек орбиту Марса. 8 ноября, Roadster достигнет афелия своей орбиты — 248 млн км.

Starman’s current location. Next stop, the restaurant at the end of the universe. pic.twitter.com/Ty5m8IjJpE