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К Марсу долетела "Тесла" Илона Маска

Максимальное сближение Starman в Tesla Roadster произойдет в 2091 году

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:40
Tesla Roadster со Starman в космосе будет летать вечно. Фото: Libertatea
Tesla Roadster со Starman в космосе будет летать вечно. Фото: Libertatea

Компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, официально подтвердила, что запущенный в космос электромобиль Tesla Roadster успешно пересек орбиту Марса. 8 ноября, Roadster достигнет афелия своей орбиты — 248 млн км.

Электромобиль добрался до этой точки спустя девять месяцев после запуска Falcon Heavy, состоявшийся 6 февраля 2018 года. Позднее траекторию полета подкорректировали, чтобы перевести "Теслу" на эллиптическую орбиту вокруг Солнца, афелий которой находится немногим дальше орбиты Марса – 1.66 а.е.

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Схематическое представления сближения Tesla Roadster с Марсом
Фото: Giphy

Перигелий Tesla Илона Маска находится почти на орбите Земли, к которой космический автомобиль доберется 4 ноября 2020 года и будет в 53 миллионах километров от Земли. Ученые подчитали, что максимальное сближение Земли с космической Tesla Roadster произойдет в 2091 году. А после этого манекен, сидящий за рулем "Теслы" будет летать между Марсом и Землей в течение миллионов лет, сближаясь с ними каждые 2 года.

Напомним, что недавно ракета Илона Маска успешно вернулась на Землю, успешно выведя спутник на орбиту Земли. 

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