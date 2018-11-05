К Марсу долетела "Тесла" Илона Маска

Максимальное сближение Starman в Tesla Roadster произойдет в 2091 году

Tesla Roadster со Starman в космосе будет летать вечно. Фото: Libertatea

Компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, официально подтвердила, что запущенный в космос электромобиль Tesla Roadster успешно пересек орбиту Марса. 8 ноября, Roadster достигнет афелия своей орбиты — 248 млн км.

Starman’s current location. Next stop, the restaurant at the end of the universe. pic.twitter.com/Ty5m8IjJpE — SpaceX (@SpaceX) 3 ноября 2018 г.

Электромобиль добрался до этой точки спустя девять месяцев после запуска Falcon Heavy, состоявшийся 6 февраля 2018 года. Позднее траекторию полета подкорректировали, чтобы перевести "Теслу" на эллиптическую орбиту вокруг Солнца, афелий которой находится немногим дальше орбиты Марса – 1.66 а.е.

Схематическое представления сближения Tesla Roadster с Марсом Фото: Giphy

Перигелий Tesla Илона Маска находится почти на орбите Земли, к которой космический автомобиль доберется 4 ноября 2020 года и будет в 53 миллионах километров от Земли. Ученые подчитали, что максимальное сближение Земли с космической Tesla Roadster произойдет в 2091 году. А после этого манекен, сидящий за рулем "Теслы" будет летать между Марсом и Землей в течение миллионов лет, сближаясь с ними каждые 2 года.

Напомним, что недавно ракета Илона Маска успешно вернулась на Землю, успешно выведя спутник на орбиту Земли.