К Земле приближается странный объект с огромной скоростью

Если такой объект подойдет к Земле, то убьет около 95% живых существ на планете

Объект образовался в результате фантастического события. Фото: AAS Nova

Астрономы с помощью радиотелескопа National Science Foundation зафиксировали опасный джет (тонкая струя гамма-излучения), образовавшийся после слияния двух нейтронных звезд. Событие, получившее название GW170817, произошло в августе прошлого года.

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Это столкновение уникально тем, оно было первым в истории, при котором были обнаружены сразу как гравитационные волны, так и электромагнитные волны, включая гамма-лучи, рентгеновские лучи, видимый свет и радиоволны. Грубо говоря, это был мощный вселенский фейерверк.

Схематичное представление слияния нейтронных звезд Фото: AAS Nova

Затем радиоинтерферометр Very Long Baseline Array (VLBA) зафиксировал нечто очень странное – спустя некоторое время после слияния звезд ученые обнаружили область, испускающую радиоизлучение, и она перемещалась столь быстро, что ее можно было объяснить джетом — сверхбыстрой струей плазмы. Причем этот необычный джет мчится по направлению к Земле со скоростью очень близкой к скорости света (около 97% от световой).

Снимок объекта GW170817 в оптическом диапазоне Фото: Sci-News.com

Опасность в том, что если такой джет приблизится близко к Земле, то убьет около 95% живых существ на планете. Ученые предполагают, что Массовое пермское вымирание случилось 250 миллионов лет назад, произошло именно по этой причине.

Утешает лишь тот факт, что струя находится на расстоянии 130 миллионов световых лет, а значит гамма-излучение достигнет нашей планеты очень нескоро.

Напомним, что ранее ученым удалось рассмотреть, как выглядит ядро галактики и момент рождения планеты. Более того, в глубоком космосе учеными была открыта новая радиоактивная молекула.