Как безопасно поменять цвет волос: ученые нашли замену краскам

В эксперименте, который ученые провели с волосами цвета платиновый блонд, новое окрашивание выдержало 30 циклов мытья шампунем

Окрашивание волос – процедура популярная, но небезопасная. Британский профессор Кефах Мокбел сообщал, что регулярно окрашивающие волосы женщины на 14% чаще сталкиваются с раком груди. Теперь же безопасно покрасить волосы поможет графен. О новой технологии сообщила группа американских ученых из Северо-Западного университета Иллинойса, передает Новое время.

Они разработали альтернативную, более безопасную и экологичную методику по окрашиванию волос.

Большинство красок для волос повреждают волосы, так как краситель проникает под кератиновые чешуйки волоса при помощи агрессивных реагентов. А красители, не проникающие вглубь волоса, быстро смываются.

Ученые предлагают окрашивать волосы, покрывая их слоями графена – материала, который представляет собой решетку атомов углерода толщиной в один атом. Они утверждают, что в отличие от обычных коммерческих красок покрытие графеном не содержит токсичных веществ, не портит волосы и даже не позволяет волосам "электризоваться".

Графен наносится на волосы с помощью спрея, затем волосы нужно расчесать и высушить. Такое окрашивание держится долго. В эксперименте, который ученые провели с волосами цвета платиновый блонд, темное графеновое окрашивание выдержало 30 циклов мытья шампунем.

Но есть один очень важный момент – окрашивать волосы графеном можно лишь в темные оттенки – черный, каштановый, темно-русый.

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