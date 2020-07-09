Как найти смартфон по номеру телефона: полезные советы

Способы отслеживания местоположения своих друзей, знакомых, родственников или детей

У каждого из нас есть свои весомые причины найти чье-то местоположение по номеру мобильного телефона. Родители могут захотеть узнать, где находятся их дети, чтобы обеспечить их безопасность. Для супружеских пар, подозревающих случай неверности, отслеживание местоположения своей половинки дает им душевное спокойствие. Время от времени некоторые работодатели могут захотеть использовать этот метод для проверки своих сотрудников, чтобы убедиться, что они выполняют свою работу на местах.

Но независимо от цели, современное поколение современных цифровых технологий дает возможность гибко находить ваших близких друзей разными способами. Если вам интересно узнать, как это работает, Сегодня.Lifestyle расскажет вам, как найти местоположение человека по номеру телефона. Эти эффективные методы доказывают, что сейчас это сделать несложно, но есть свои ограничения.

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Важно понимать, что единственный законный способ отслеживания местоположения человека – только с согласия самого абонента. Поэтому не стоит надеяться, что вы сможете просто так найти координаты любого человека по номеру телефона на любом веб-сайте, который выдаст вам Google – увы, это работает не так. Конечно, в после запроса вам наверняка выпадут несколько ресурсов, которые якобы обещают указать местоположение по номеру телефона, но часто это бывает обманом – подобные вредоносные сайты служат лишь для сбора информации о людях, а не наоборот, и в конечном итоге ваши данные могут быть опубликованы в Интернете. Будьте осторожны.

Лучшие способы узнать местоположение смартфона Фото: Unsplash

Лучший способ узнать местоположение по номеру, попробовать использовать надежные приложения и специальные сервисы:

Некоторые сотовые операторы предлагают функцию геопоиска.

Существуют мобильные приложения для слежения за пользователями.

Некоторые онлайн-сервисы предоставляют возможность отслеживать местоположение человека, зачастую их заказывают родители для слежения за детьми.

Функция поиска бывает встроенной в современных смартфонах.

Важно понимать, что единственный законный способ отслеживания местоположения человека – только с согласия самого абонента. И поскольку способов много, мы отфильтровали некоторые из наиболее эффективных и надежных инструментов по отслеживанию телефонов.

Сотовые операторы

Vodafone "Навигатор" Фото: Сегодня

У Vodafone есть два вида услуг по геолокации. Первая услуга "Навигатор" , доступная только контрактным и корпоративным абонентам, позволяет отслеживать местонахождение автомобилей, например, грузов логистических компаний. Для слежения используется установленное на них оборудование с функцией GSM/GPS. По сигналу спутников, контроллер на автомобилях определяет собственные географические координаты и отправляет их на сервер услуги с помощью технологии беспроводной передачи данных. Сведения о перемещении транспорта, а также формирования отчетов и сообщений доступны в удобном и функциональном WEB-интерфейсе. Но эта услуга достаточно дорогая и не подходит для физических лиц.

Vodafone "ЗнайДе" Фото: Сегодня

Вторая услуга от Vodafone называется "ЗнайДе" и позволяет устанавливать контроль за местонахождением своих детей, друзей и близких. Услуга работает на любом мобильном телефоне стандарта GSM и не требует установки, настройки и запуска дополнительных программ. Поскольку GPS функция не используется, а только сотовая связь, то точность определения невысокая – до 300-500 метров, а за городом – до 1,5 км.

"Маячок" от "Киевстар" Фото: Сегодня со своей стороны предлагает похожую услугу под названием "Маячок" . Как и в случае с Vodafone, определение местоположения происходит исключительно по базовым станциям мобильных операторов, а не по GPS, поэтому точность позиционирования такая же невысокая – максимум 300 метров. Услуга является разовой для простых абонентов и запрос местоположения искомого человека стоит 2,13 грн.

Сервисы встроенной в смартфоны геолокации

На каждом Android смартфоне есть встроенная функция отслеживания местоположения. Однако, чтобы следить за человеком или разрешить следить за собой, необходимо предоставить доступ – просто так определить местоположение не получится.

Google Locator Фото: Akket

Чтобы включить отслеживание местоположения своего телефона необходимо:

Добавить Google Контакт с номером телефона. На смартфоне Android откройте приложение "Google Карты" Нажмите свое фото профиля или инициалы "Значок аккаунта" -> Передача геоданных -> "Добавить пользователей" Укажите, на какой срок нужно открыть доступ к вашим геоданным. Нажмите "Выбрать людей". Если нужно, разрешите приложению "Google Карты" доступ к контактам. Выберите пользователей, которым будет открыт доступ. Нажмите "Поделиться".

Чтобы добавить слежение за другими пользователями, необходимо проделать такую же процедуру у них на смартфонах. Без разрешения эта функция работать не будет.

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На iPhone также есть функция семейного доступа, с помощью которой можно легко поделиться своим местоположением с членами семьи или найти их на карте. Кроме того, вы есть возможность помочь членам семьи определить, где находятся пропавшие устройства, с помощью функции "Найти iPhone". Стоит также отметить, что на iOS 13 или более поздней версии поделиться геопозицией с членами семьи с помощью приложения "Локатор". Если на часах Apple Watch установлена С watchOS 6, воспользуйтесь приложением "Найти людей".

Геолокация на iPhone Фото: Apple

Сперва нужно создать группу семейного доступа, после чего включится отправка геопозиции членам семьи, и они смогут проследить за вами или помочь в поисках вашего устройства в случае его пропажи. Чтобы проверить свой статус передачи геопозиции, выполните следующие действия:

Нажмите "Настройки" -> [ваше имя] (на iOS 11 дополнительно выбрать iCloud) Нажмите "Поделиться геопозицией". Нажмите на имя члена семьи, чтобы предоставить доступ местоположения этому человеку.

Бесплатные приложения для определения местоположения

Family Link Фото: 24Gadget

Лучшим приложением для определения местоположения по телефону можно назвать Family Link . Это бесплатное приложение за авторством Google, призванное следить за детьми и контролировать их время, проведенное за смартфоном. Приложений, собственно, два: Family Link (родитель) и Family Link (ребенок). Устанавливаем по приложению на смартфоны, подключаем учетную запись родителя на смартфоне ребенка и получаем доступ к мобильному телефону своего чада с возможностью точного отслеживания по GPS.

Find My Kids Фото: Сегодня

Еще одно приложение для слежения за детьми – Find My Kids . Сервис проводит мониторинг местоположения ребенка онлайн. В программу встроена функция семейного чата. Вы можете определить "разрешенные" зоны, и система будет присылать оповещения на ваш телефон, если ребенок покинул допустимые границы (даже если это территория, где нет GPS). Кроме того, приложение накапливает все данные, что дает возможность впоследствии просмотреть маршрут ребенка за день. Для его работы не требуется номер телефона.

Life 360 Фото: Сегодня

Life 360 – это не только приложение для определения местоположения, но и своего рода социальная сеть, где можно обмениваться сообщениями. Некоторые разделы бесплатны. Однако есть и платный контент.

Sygic Family Locator Компания специализируется на средствах навигации. Разработанный ею софт можно скачать и для IOS и для Android. В нем есть функция отслеживания авиарейсов. Есть платный и бесплатный контент. Расширенные возможности предоставляются только владельцам премиум-аккаунтов.

Spyera Фото: Сегодня

Spyera – это "шпионский" легальный сервис, а также средство отслеживания телефонных номеров, которое помогает вам отслеживать чье-либо местоположение с помощью номера мобильного телефона. Оно помогает удаленно контролировать телефонную активность людей или защищать устройства ваших детей от любых вредных действий в сети. Кроме того, оно совместимо с Android, iPhone, iPad, Windows PC и Mac OS.

Как использовать Spyera:

Купить лицензию на приложение на официальном сайте. Установить одноименное приложение на телефон ребенка, родственника или друга. Откройте веб-панель Spyera и отслеживайте местоположение своей цели.

Spyera использует GPS на устройстве цели и отправляет его на веб-панель для доступа к данным мобильного устройства. Если на целевом устройстве нет GPS, приложение будет использовать соединение Wi-Fi для получения информации и отправки ее на веб-панель. Spyera доступен как на Android, так и на iOS.

IMEI Tracker Фото: Сегодня

IMEI Tracker. Название сервиса (trackimei.net) намекает на то, что отслеживание местоположения происходит не по номеру телефона, а по номеру IMEI, что более надежно. IMEI расшифровывается как "Международная идентификация оборудования мобильной станции". Это уникальный 15-значным номер, который вшит в каждый мобильный телефон, который подключается к сотовой станции. Зная этот номер, можно отследить местоположение телефона.

Как определить свой IMEI: зайдите в набор номера телефона и наберите *#06# – вам будет показан 15-значный код – это он и есть.

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Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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