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Как обойти 40-минутный лимит в Zoom: найден простой способ

Сегодня, 09:21

Желающие расширить 40-минутный лимит на бесплатные видеоконференции в Zoom, могут воспользоваться нашим лайфхаком

Невероятно популярный сервис для видеоконференций Zoom набрал 300-миллионную аудиторию во время пандемии коронавируса. Неудивительно, ведь Zoom — это действительно удобный и качественный сервис для быстрой организации онлайн-встреч. Но у него есть один серьезный недостаток, который раздражает многих пользователей – ограничение в 40 минут на видеоконференцию. Но есть способ обойти это ограничение. Сегодня.Lifestyle расскажет вам, как это сделать.

Бесплатная подписка Zoom позволяет людям находиться на собрании не дольше 40 минут. Как только этот лимит достигнут, все будут исключены из разговора и пользователям нужно заново организовывать онлайн-встречу. Вероятно, это самая неприятная вещь в Zoom, но она стимулирует людей покупать месячную подписку за 14,99 долларов (400 гривен). Многие даже начали переходить на сервисы конкурентов, вроде Skype Meet Now, у которого нет никаких ограничений по времени даже в бесплатной версии.

Смотрите также в сюжете о том, как в Украине продолжили карантин до 31 июля:

Как обойти ограничение по времени Zoom?

Безусловно, самый простой способ – купить подписку. Но мы ведь хотим сэкономить, поэтому есть способ сохранить деньги и продлить онлайн-конференцию бесплатно.

Если вы организатор встречи, запланируйте встречу по одноименной кнопке, а в настройках планирования зайдите в настройки и обязательно выставите пункт "Другие календари" под заголовком "Календарь".

Запланируйте встречу в Zoom
Запланируйте встречу в Zoom
Фото: Сегодня

Обязательно выставите пункт "Другие календари"
Обязательно выставите пункт "Другие календари"
Фото: Сегодня

Также не забудьте отметить галочку "Показывать мое время соединения" в общих настройках – это важно для наблюдения за встречей.

Желательно поставить эту галочку в общих настройках
Желательно поставить эту галочку в общих настройках
Фото: Сегодня

Затем нажмите кнопку "Запланировать" и скопируйте всю информацию в следующем окне и отправьте ее своим участникам.

Далее все просто: как только конференция приблизится к 40-минутному лимиту, организатору нужно будет покинуть собрание, по кнопке "Оставить собрание" (не "Конец собрания для всех"). Затем попросить других участников присоединиться снова по отправленной вами ссылке. Если все сделано точно, трюк добавит вам еще 40 минут бесплатной конференции. Процесс можно повторять многократно.

Разошлите приглашение участникам, которые должны подключаться к конференции только по этой ссылке
Разошлите приглашение участникам, которые должны подключаться к конференции только по этой ссылке
Фото: Сегодня

Конечно, это не идеальное решение, но по крайней мере сделает процесс продления более простым и без лишних затрат. Также следует отметить, что этот удобный совет доступен только для пользователей клиентских компьютеров на Windows и macOS. К сожалению, пользователям мобильных устройств Zoom этот способ не подойдет.

Напомним, что ранее конференции в Zoom оказались под угрозой, поскольку хакеры воруют пароли. Также ранее Skype скопировал полезную идею Zoom и стал лучше.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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Источник: Techadvisor
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