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Как комментировать посты в Telegram – инструкция

Сегодня, 13:01

Комментарии в Telegram открываются в отдельной вкладке, похожей на групповой чат

Пост в Telegram теперь можно прокомментировать. Об этом в своем Telegram сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Комментарии под постом в канале открываются в отдельной вкладке, похожей на групповой чат. Пользователи также могут оставлять голосовые сообщения и гифки.

"После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом, – отмечает Дуров. – В том, как мы реализовали комментарии, мне нравится, что они неотличимы от группового чата. Фактически, все комментарии в канале размещаются в группе, прикрепленной к нему".

В Telegram появятся комментарии
В Telegram появятся комментарии
Фото: Depositphotos

Важно, что оставлять комментарии под публикациями смогут не только участники группы, но все пользователи мессенджера. Те, кого нет среди участников группы, привязанной к каналу, будут получать оповещения об ответах на свои комментарии через специальный чат "Ответы".

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Также появилась новая возможность поиска по разным категориям: музыка, медиа, ссылки, чаты, файлы. Чтобы ограничить диапазон времени, можно написать в строке поиска дату или слово "вчера".

Как оставить комментарий под постом в Telegram – инструкция

Видео: ixbt.com

К слову, до последнего времени Telegram был единственной крупной социальной сетью, в которой отсутствовала функция комментирования постов.

Напомним, ранее Павел Дуров прокомментировал слухи о продаже Telegram. Основатель Telegram говорит, что потуги регулировать соцсети и запрещать их могут "в конце концов убить интернет как глобальную Сеть". Также он отметил, что к таким шагам прибегают только автократичные страны – Иран, Китай, Россия, США.

Кроме этого, в Telegram появились видеозвонки, мы рассказывали, как их включить и пользоваться.

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