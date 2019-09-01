Как отключить уведомления в Chrome: простой способ

Простой способ избавления от навязчивых уведомлений в браузере

После этих советов вы больше никогда не получите раздражающие уведомления в Chrome Фото: Depositphotos

Пользуясь популярным браузером Chrome многие сталкиваются с тем, что начинают приходить уведомления, которые со временем становятся навязчивыми, отвлекают, а порой даже начинают раздражать своей рекламой. Дело в том, что пользователи часто по неосторожности подписываются на уведомления сами, случайно нажав на всплывающее окно в левом верхнем углу браузера. Существует способ отключить эти уведомления в Chrome раз и навсегда простым способом.

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Как заблокировать уведомления в Chrome для Android

Отключаем уведомления в мобильном Chrome

На Android-смартфоне в Chrome откройте меню "Настройки" по нажатию на три точки в правом верхнем углу. Затем выберите пункт "Настойки сайтов", а в нем параметр "Уведомления". Если вы не хотите больше получать никаких сообщений о подписке на уведомления, просто выключите этот тумблер – таким образом вы отключите все надоедливые всплывающие окна. Здесь же можно удалить все уведомления, на которые вы подписаны.

Как заблокировать уведомления Chrome в Windows или macOS

Отключаем уведомления в Chrome на компьютере

На компьютере или ноутбуке под управлением Windows или macOS откройте пункт "Настройки", пролистайте вниз, найдите там "Дополнительные настройки" и разверните их по нажатию. Затем откроется расширенный список, где необходимо найти пункт "Настройки сайта", а в нем – "Уведомления". Отключите уведомления, нажав на переключатель в неактивное состояние.

После этих двух советов вы больше никогда не получите раздражающие уведомления веб-сайтов как на смартфоне, так и на компьютере.

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