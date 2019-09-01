Как отключить уведомления в Chrome: простой способ
Простой способ избавления от навязчивых уведомлений в браузере
Пользуясь популярным браузером Chrome многие сталкиваются с тем, что начинают приходить уведомления, которые со временем становятся навязчивыми, отвлекают, а порой даже начинают раздражать своей рекламой. Дело в том, что пользователи часто по неосторожности подписываются на уведомления сами, случайно нажав на всплывающее окно в левом верхнем углу браузера. Существует способ отключить эти уведомления в Chrome раз и навсегда простым способом.
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На Android-смартфоне в Chrome откройте меню "Настройки" по нажатию на три точки в правом верхнем углу. Затем выберите пункт "Настойки сайтов", а в нем параметр "Уведомления". Если вы не хотите больше получать никаких сообщений о подписке на уведомления, просто выключите этот тумблер – таким образом вы отключите все надоедливые всплывающие окна. Здесь же можно удалить все уведомления, на которые вы подписаны.
На компьютере или ноутбуке под управлением Windows или macOS откройте пункт "Настройки", пролистайте вниз, найдите там "Дополнительные настройки" и разверните их по нажатию. Затем откроется расширенный список, где необходимо найти пункт "Настройки сайта", а в нем – "Уведомления". Отключите уведомления, нажав на переключатель в неактивное состояние.
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После этих двух советов вы больше никогда не получите раздражающие уведомления веб-сайтов как на смартфоне, так и на компьютере.
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Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон
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