Как покупать на AliExpress и дождаться заказа – инструкция

11 ноября на крупнейшем макретплейсе стартует большая распродажа

11 ноября на Aliexpress стартует самая большая распродажа в году. В этот день все продавцы маркетплейса снижают цены на свои товары, что позволяет купить желаемый товар по наиболее выгодной цене. Сегодня.Lifestyle коротко рассказывает, как выбрать, заказать, оплатить и получить товар на Алиэкспресс.

Что такое AliExpress

Это китайский сайт, на котором можно заказать любой товар (от косметики до техники в дом) из Китая или стран Европы. Доставка в Украину обычно занимает от 7 дней. Иногда она бесплатная, а иногда превышает стоимость самого товара. Здесь уж нужно потрать время на поиски лучшего варианта.

Скриншот: Aliexpress

Как заказать на Aliexpress

Для того, чтобы заказать любой товар на Aliexpress, нужно зарегистрироваться на сайте. Для этого в правом углу выберите "Зарегистрироваться". Быстро сделать это можно через кнопки Facebook, Twitter или Google, если у вас имеются там аккаунты. Либо же создайте аккаунт с помощью электронной почты.

Скриншот: Aliexpress

Обязательно запишите данные, которые вводите при регистрации, чтобы в дальнейшем быстро заходить на сайт.

После регистрации у вас появится личный кабинет "Мой AliExpress". Здесь будут отображаться ваши заказы, сообщения, отзывы, список желаний, споры с продавцами и прочее.

Скриншот: Aliexpress

Добавляем адрес. Для этого выберите в меню слева "Адреса доставки". Важно – свой адрес доставки необходимо писать только латиницей. Вы можете добавить несколько разных адресов.

Что нужно вводить:

Имя получателя — указывайте фамилию, имя и отчество полностью.

— указывайте фамилию, имя и отчество полностью. Улица, дом, квартира — например: Perschotravneva, 195

— например: Perschotravneva, 195 Почтовый индекс — уточнить индекс ближайшего к вам почтового отделения "Укрпошти". Это можно сделать на сайте.

— уточнить индекс ближайшего к вам почтового отделения "Укрпошти". Это можно сделать на сайте. Телефон/мобильный телефон — номера нужно вводить в международном формате, начиная с кода страны "+3".

Скриншот: Aliexpress

Как выбирать товар на Aliexpress

Первое правило – не торопитесь. Решите, что вы хотите заказать и ознакомьтесь с предложенными вариантами. Главные пункты, о которых нужно помнить при заказе на Алиэкспресс:

цена – стоимость одного и того же товара в разных магазинах на сайте может значительно отличаться. Не берите слишком дорогой или слишком дешевый товар;

– стоимость одного и того же товара в разных магазинах на сайте может значительно отличаться. Не берите слишком дорогой или слишком дешевый товар; отзывы – почитайте отзывы о продавце, чем их больше, и чем они лучше, тем вероятнее, что вы нашли хорошего продавца;

– почитайте отзывы о продавце, чем их больше, и чем они лучше, тем вероятнее, что вы нашли хорошего продавца; доставка – не все товары доставляют в Украину, плюс, в фильтрах поиска можно выбрать пункт "бесплатная доставка".

Допустим, мы хотим заказать палетку теней. Чтобы выбрать качественный товар, обращаем внимание на отзывы, рейтинг магазина, количество заказов. Также смотрим, есть ли доставка в Украину.

Скриншот: Aliexpress

Оплата товара

Если вас все утраивает, жмите на кнопку "Купить сейчас". В открытом окне проверьте правильность адреса доставки, характеристики товара, и выберите способ оплаты. Это может быть кредитная карта или электронный кошелек.

Скриншот: Aliexpress

Оплата картой – самый популярный и простой способ. К тому же надежный – все ваши данные оправляются по защищенному соединению и видны только AliExpress.

Воспользуйтесь картой Visa и MasterCard, которая поддерживает интернет-платежи. Чтобы оплата прошла, проверьте, не включен ли у вас лимит оплаты в Интернете. Это можно сделать в мобильном приложении вашего банка или связавшись с оператором.

Перед оплатой товара вам также необходимо будет ввести номер карты, срок ее действия — четыре цифры на лицевой стороне карты и CVV-код — трехзначный код безопасности на обратной стороне карты.

После того, как вы нажмете "Оплатить сейчас", откроется страница вашего банка, где нужно будет ввести код подтверждения транзакции. Обычно его отправляют в СМС или в мобильное приложение.

Если все прошло хорошо, вы увидите уведомление, что оплата осуществлена успешно. В разделе "Все заказы" можно будет отслеживать изменение статуса заказа.

Скриншот: Aliexpress

Доставка товара

В среднем доставка с Aliexpress занимает примерно 1–1,5 месяца. Но бывает, что товар приходит в течение недели. После отправки вы получите уведомление с трек-номером для отслеживания посылки. Иногда эта информация недоступна, но не пугайтесь этого.

Когда посылка прибыла в ваш город/населенный пункт, ее могут доставить в ящик через "Укрпочту", могут прислать вам уведомление, чтобы вы сами забрали посылку в отделении. Также посылки с Aliexpress приходят по Новой почте. В этом случае с вами свяжутся по телефону.

Защита покупателя

Если по каким-то причинам вы недовольны товаром – он пришел поврежденным или это вообще не то, что вы заказывали, открывайте спор. Для этого в меню "Мои заказы" выбирайте кнопку "Открыть спор" возле нужного товара. Далее вас попросят указать детали проблемы, сумму компенсации и приложить фото товара.

После отправки заявки AliExpress рассматривает доводы с обеих сторон и принимает решение о возврате средств или компенсации. Чаще всего деньги покупателю возвращают.

Теперь вы знаете, как покупать на Aliexpress, и что делать, если товар вам не подошел. Желаем вам приятных покупок!

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно купить на деньги, которые платят за iPhone 12 Pro.

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