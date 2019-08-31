Как продлить жизнь батареи смартфона: ТОП-5 способов

Как правильно заряжать смартфон, чтобы продлить ему жизнь – полезные советы от "Сегодня"

Как правильно заряжать смартфон Фото: Unsplash

Аккумулятор является самым важным компонентом в смартфоне. Не работает батарея – не работает смартфон. Однако каким бы не был самый мощный, современный и дорогой мобильный гаджет, неправильная эксплуатация его батареи может быстро вывести ее из строя, и тогда придется часто его подзаряжать, докупать павербанк или вовсе нести в сервисный центр на замену. Более того, если со временем смартфон начинает быстро разряжаться, значит подошел к концу срок службы батареи.

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Есть хорошая новость. Литий-ионные аккумуляторы внутри современных смартфонов стали более надежными и долговечными. Несмотря на улучшение их качества, все равно полезно знать советы по тому, как продлить жизнь батареи так, чтобы она работала максимально долго.

Не допускайте сильного разряда

Подзарядка смартфонам полезна Фото: Unsplash

Химические реакции внутри литий-ионных работают таким образом, что их желательно чаще подзаряжать, нежели ждать полного разряда, а затем восполнять его "с нуля". У батарей современных смартфонов нет "эффекта памяти", поэтому подзарядка, наоборот, полезна и продляет жизнь мобильного устройства.

Идеальнее всего поддерживать уровень заряда телефона между 50% и 80%. Конечно, не всегда такое получится, поэтому всякий раз, когда это возможно, старайтесь не давать заряду батареи опускаться ниже 20%, иначе есть большой риск сократить срок службы батареи.

Более того, можно оставлять смартфон подключенным к зарядке на весь день – это никак не сказывается на "жизни" батареи – внутри стоит специальный контроллер, который не пустит заряд при 100%. Поэтому желательно обзавестись док-станцией, на которую можно поставить мобильник, а потом быстро снять его, если надо уйти с рабочего места – так и заряд будет полным, а батарейка – здоровее.

Проверяйте температуру

Аккумуляторы очень не любят экстремальные температуры Фото: Wired

Современные аккумуляторы очень не любят экстремальные температуры. Неважно, это сильная жара или лютый холод – в обеих случаях они вредят батарее. Конечно, никто из производителей не ожидает, что пользователь будет носить смартфон в жару в холодильнике, а в холод на грелке – инженеры предусмотрели подобные сценарии. Поэтому самой комфортной температурой окружающей среды для батарей является от 0°C до +35°C. Непродолжительное время допускается работа в пределах от -10°C до +45°C. Превышение этих показателей может повредить элементы питания влиянием температуры на их химический состав.

У смартфонов есть специальные предохранители, которые оберегают от излишней температуры, вызывая автоматическое отключение. Поэтому если на морозе или в жару смартфон внезапно выключился – значит была допущена критическая температура.

Избежать поломок поможет соблюдение этих правил:

Не запускать тяжелых приложений надолго, вроде требовательных видеоигр или видеозаписи.

Отключать геолокационные и сетевые сервисы, когда они не нужны;

Использовать только оригинальное зарядное устройство;

Не надевать плотный чехол без вентиляционных отверстий;

Следить за температурой смартфона, не давать перегреваться или излишне охлаждаться;

Не оставлять смартфон на солнце или в жарком помещении.

Эти простые меры предосторожности действительно помогут батарее смартфона прожить дольше.

Лучше медленная зарядка, чем быстрая

По возможности пользуйтесь док-станцией Фото: Unsplash

Безусловно, беспроводная зарядка очень удобная вещь. Более того, за последние пару лет они научились заряжать смартфоны через "быстрый режим", экономя наше время. Но если вы хотите продлить жизнь аккумулятору, по возможности, используйте проводное зарядное устройство или USB-порт ноутбука/павербанка со слабым током не более 1,5А – чем слабее будет ток, тем лучше для "здоровья" батарейки.

Дело не в том, что беспроводные зарядки или быстрые зарядки вредны или что они собираются сжечь смартфон. Просто литий-ионные аккумуляторы предпочитают медленный, но устойчивый ток, что позитивно отражается на долговечности элементов автономного питания.

Ежели скорость зарядки все же важнее, то рекомендуется использовать оригинальные зарядные устройства, поставляемые вместе с мобильным телефоном или официально сертифицированный аналог от производителя. Эти зарядные устройства будут настроены так, чтобы аккумулятор вашего телефона работал, как можно дольше.

Храните правильно

Храните смартфоны при меньшем уровне заряда Фото: Unsplash

Если вы не собираетесь пользоваться телефоном какое-то время, лучше хранить его заряженным, но не полностью, а где-то на уровне 60-80%. Совет относится и к планшетам и любым другим портативным устройства, которые используются реже.

Батарея не вечная

Используйте максимальный режим экономии Фото: Unsplash

Помните, что любая батарея обладает ограниченным сроком службы, рассчитанном на цикл заряд/разряд. Это означает, чем меньше раз вы переходите от полной зарядки к пустой, тем лучше. Интересный факт: если не опускать уровень заряда ниже 60% и подзаряжать, то для батарея не засчитает это за один цикл.

Как не допускать быстрого разряда: уменьшить яркость экрана, пользоваться наушниками вместо встроенных динамиков, чаще переводите телефон в режим "полета". Чем меньше смартфон расходует заряд, тем лучше для батареи.

Напомним, что ранее мы рассказывали о способах получить бесплатно платные приложения абсолютно легально. Также недавно инженер объяснил, почему невозможно исправить главную проблему батареи смартфонов.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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