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Как работает trade-in для старого смартфона и почему это удобно и выгодно

Рассказываем о том, как можно сэкономить деньги и время при покупке нового гаджета на примере сервиса Цитрус Обмен

Что делать со старым гаджетом при покупке нового? Подарить родственникам или продать в интернете? Как защититься от рисков, получить справедливую цену и потратить минимум времени? На самом деле все это можно сделать легко, быстро и безопасно. Тысячи украинцев уже так делают, приобретая технику по схеме trade-in.

Что такое trade-in

В Европе и особенно в США распространена услуга, при которой можно получить существенную скидку при покупке нового товара, если оставить торговцу старый. При этом не имеет значения, был ли куплен старый товар именно здесь. Выигрывают в такой схеме все: покупатель получает новый товар дешевле, чем он стоит. Решается проблема с тем, как, кому и за сколько продать товар без риска столкнуться с мошенниками. Экономится время — сделка совершается прямо на месте и не занимает много времени. Вместо общения с посредниками и использования интернет-площадок все можно оформить прямо перед покупкой новой техники. Выигрывает от этой сделки и магазин, чей бизнес состоит в продаже подобных товаров и понимании потребностей покупателей, ищущих возможность сэкономить. Продажа товаров, полученных магазином по программе обмена, позволяет привлечь новую аудиторию покупателей, которые не купят товар за его полную стоимость.

Как работает Цитрус Обмен

Цитрус стал первой сетью магазинов электроники, внедривший программу обмена, получившую простое и понятное название — Цитрус Обмен. Она позволяет оценить старое устройство (это может быть телефон, смартфон, планшет или MacBook) прямо на месте. И получить скидку при покупке нового товара на сумму, полученную в результате оценки стоимости старого гаджета. Самыми важными критериями оценки, влияющими на цену, являются:

техническое состояние и внешний вид гаджета;

комплектация и наличие фирменной коробки;

технические характеристики и программная часть;

срок эксплуатации устройства.

Чем лучше выглядят все эти параметры, тем больше будет скидка на новое устройство. В Цитрусе она может достигать 90%. При этом для обмена принимаются даже устройства, имеющие механические повреждения, которые не подлежат гарантийному ремонту.

Ориентировочную стоимость устройства для обмена можно узнать заранее на специальной странице https://obmen.citrus.ua. Где нужно выбрать гаджет, который планируется к покупке, указать модель устройства для обмена и выбрать в предложенной анкете пункты, характеризующие техническое состояние гаджета. На практике можно получить цену ничуть не ниже, чем при продаже на интернет-площадках. При этом экономится как время, так и нервы в результате общения с недобросовестными покупателями, от которых никто не застрахован в интернете.

Что происходит со старой техникой для обмена

В зависимости от гаджета и его состояния, он отправляется сначала в сервисный центр, а затем либо ремонтируется и поступает в продажу в магазин "БУлавка", продающий бывшую в употреблении технику (обменные гаджеты никогда не продаются как новые). Либо разбирается на детали, используемые в сервисом центре для ремонта. Таким образом даже техника, имеющая механические повреждения, собирается из нескольких устройств, обретает новую жизнь и находит своих благодарных покупателей. А старые, ненужные устройства не пылятся без дела дома на полках, позволяя экономить деньги при покупке новинок.

Не занашивай гаджеты до дыр! Обновляйся с Цитрус Обмен и получай до 90% скидки при покупке! Тысячи людей уже оценили преимущества программы trade-in. Это действительно просто, быстро и комфортно, если речь идет о Цитрусе. Приноси старые устройства в Цитрус и убедись в том, что это современный и удобный вариант покупки новинок!

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