Как Samsung Galaxy S20 Ultra достигает 100-кратного увеличения: магия инженерии

Какие особенности использует 108-мегапиксельная фотокамера для достижения рекордного для смартфонов увеличения в 100 раз

Технология 100-кратного увеличения называется Space Zoom Фото: Android Central

Недавно анонсированный Samsung Galaxy S20 Ultra предлагает новую функцию, которую компания называет Space Zoom – увеличение в 100 раз (оптическое – в 10 раз). Такие показатели звучат фантастически – самый большой зум, которые существуют в смартфонах. Однако, чтобы добиться таких впечатляющих результатов Samsung пришлось пойти на некоторые ухищрения – комбинации оборудования для оптического масштабирования, обработки изображений и фотосенсора исключительно высокого разрешения.

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При более низком уровне увеличения Samsung полагается на "сложенный" 4-кратный телеобъектив в задней части телефона, который он сочетает с 48-мегапиксельным сенсором. Затем между 4-кратным и 10-кратным зумом телефон предлагает то, что Samsung называет "гибридным оптическим зумом без потерь", который основывается на комбинации сенсора и биннинга, когда несколько пикселей объединяются в один большой. Использование слова "без потерь" означает, что визуально пользователь не увидит потерю качества при 10-кратном увеличении.

Фотомодуль Samsung Galaxy S20 Ultra со 100-кратным зумом Фото: The Verge

Затем, между 10-кратным и 100-кратным зумом, телефон использует аналогичные методы. Но в этом случае используется цифровой зум, который неизбежно будет означать меньше деталей при приближении. Этот 100-кратный зум является эксклюзивным для S20 Ultra. Тем временем S20 и S20 Plus предлагают гибридный оптический зум, который достигает 3-кратного увеличения, а не десятикратного, в то время как их максимальные уровни зума находятся в пределах 30 крат.

Метод достижения в 100 крат не является уникальным, хоть и рекордным для смартфонов. Например, в прошлом году Huawei использовала аналогичный "сложенный" зум-объектив на P30 Pro. Смартфон Huawei обладал 8-мегапиксельным сенсором, поддерживающий телеобъектив с оптическим зумом 5x, и затем мог добавлять данные с основного 40-мегапиксельного сенсора камеры, предлагая гибридное "без потерь" увеличение до 10x. Общий цифровой зум достиг максимума в 50 раз, но хорошо освещенные изображения перестали отображаться после 32-кратного увеличения. Между тем, Oppo Reno 10x Zoom предлагал программно-расширенное увеличение до 60 крат и использовал аналогичную гибридную систему для увеличения до 10x.

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Одно из больших аппаратных отличий между телефонами Samsung, Huawei и Oppo заключается в том, что южнокорейская компания использует датчики с гораздо более высоким разрешением как для телеобъектива S20 Ultra, так и для основных камер. В то время как телеобъектив P30 Pro имел разрешение 8 мегапикселей, а Reno 10x Zoom – 13 мегапикселей, Samsung использует 48-мегапиксельный сенсор с телеобъективом. Кроме того, основная камера S20 Ultra оснащена невероятно высоким разрешением в 108 мегапикселей по сравнению с 40-мегапиксельным сенсором на Huawei и 48-мегапиксельным у Oppo. Два сенсора в совокупности предоставляют смартфону Samsung доступ к большему количеству данных, что потенциально может привести к получению более детальных изображений.

Напомним, что ранее Samsung выпустила Android 10 для некоторых смартфонов раньше срока. Также мы выложили полное видео онлайн презентации Samsung Galaxy S20 Unpacked с украинским переводом.

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