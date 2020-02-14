Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как Samsung Galaxy S20 Ultra достигает 100-кратного увеличения: магия инженерии

Какие особенности использует 108-мегапиксельная фотокамера для достижения рекордного для смартфонов увеличения в 100 раз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Технология 100-кратного увеличения называется Space Zoom
Технология 100-кратного увеличения называется Space Zoom
Фото: Android Central

Недавно анонсированный Samsung Galaxy S20 Ultra предлагает новую функцию, которую компания называет Space Zoom – увеличение в 100 раз (оптическое – в 10 раз). Такие показатели звучат фантастически – самый большой зум, которые существуют в смартфонах. Однако, чтобы добиться таких впечатляющих результатов Samsung пришлось пойти на некоторые ухищрения – комбинации оборудования для оптического масштабирования, обработки изображений и фотосенсора исключительно высокого разрешения.

Читайте также:
Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

Смотрите также в сюжете о том, как подзаработать на селфи:

При более низком уровне увеличения Samsung полагается на "сложенный" 4-кратный телеобъектив в задней части телефона, который он сочетает с 48-мегапиксельным сенсором. Затем между 4-кратным и 10-кратным зумом телефон предлагает то, что Samsung называет "гибридным оптическим зумом без потерь", который основывается на комбинации сенсора и биннинга, когда несколько пикселей объединяются в один большой. Использование слова "без потерь" означает, что визуально пользователь не увидит потерю качества при 10-кратном увеличении.

Фотомодуль Samsung Galaxy S20 Ultra со 100-кратным зумом
Фотомодуль Samsung Galaxy S20 Ultra со 100-кратным зумом
Фото: The Verge

Затем, между 10-кратным и 100-кратным зумом, телефон использует аналогичные методы. Но в этом случае используется цифровой зум, который неизбежно будет означать меньше деталей при приближении. Этот 100-кратный зум является эксклюзивным для S20 Ultra. Тем временем S20 и S20 Plus предлагают гибридный оптический зум, который достигает 3-кратного увеличения, а не десятикратного, в то время как их максимальные уровни зума находятся в пределах 30 крат.

Метод достижения в 100 крат не является уникальным, хоть и рекордным для смартфонов. Например, в прошлом году Huawei использовала аналогичный "сложенный" зум-объектив на P30 Pro. Смартфон Huawei обладал 8-мегапиксельным сенсором, поддерживающий телеобъектив с оптическим зумом 5x, и затем мог добавлять данные с основного 40-мегапиксельного сенсора камеры, предлагая гибридное "без потерь" увеличение до 10x. Общий цифровой зум достиг максимума в 50 раз, но хорошо освещенные изображения перестали отображаться после 32-кратного увеличения. Между тем, Oppo Reno 10x Zoom предлагал программно-расширенное увеличение до 60 крат и использовал аналогичную гибридную систему для увеличения до 10x.

Читайте также:
Samsung создала супербыстрый процессор для смартфонов

Одно из больших аппаратных отличий между телефонами Samsung, Huawei и Oppo заключается в том, что южнокорейская компания использует датчики с гораздо более высоким разрешением как для телеобъектива S20 Ultra, так и для основных камер. В то время как телеобъектив P30 Pro имел разрешение 8 мегапикселей, а Reno 10x Zoom – 13 мегапикселей, Samsung использует 48-мегапиксельный сенсор с телеобъективом. Кроме того, основная камера S20 Ultra оснащена невероятно высоким разрешением в 108 мегапикселей по сравнению с 40-мегапиксельным сенсором на Huawei и 48-мегапиксельным у Oppo. Два сенсора в совокупности предоставляют смартфону Samsung доступ к большему количеству данных, что потенциально может привести к получению более детальных изображений.

Напомним, что ранее Samsung выпустила Android 10 для некоторых смартфонов раньше срока. Также мы выложили полное видео онлайн презентации Samsung Galaxy S20 Unpacked с украинским переводом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Срочно избавьтесь: найдены 17 опасных приложений для Android Samsung Galaxy S20 Unpacked: онлайн презентация смартфонов Android научился экономить память до 85% революционным методом Презентация Samsung Galaxy S20: цена, характеристики и фото смартфонов
фотокамера Samsung смартфоны Samsung Galaxy Samsung Galaxy S20
Источник: The Verge
Реклама

Новости партнеров

Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Холоденко о разводе Остапчука:
Холоденко о разводе Остапчука: "У любого преступления есть мотив"
Фатальные съемки сериала
Фатальные съемки сериала "Сваты", правду скрыть не удалось
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 21:03Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас подтвердили рождение третьего ребенка: милейшие фото

Вчера, 16:51Fun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Вчера, 13:58Fun

13 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 11:57Шоу-бизнес

В семье Сергея и Снежаны Бабкиных случилось несчастье

Вчера, 11:29Fun

14 февраля: какой праздник и самые важные приметы дня

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

"Матери больно на это смотреть": дочь Любови Успенской удивила новым поступком

Вчера, 10:20Техно

Срочно избавьтесь: найдены 17 опасных приложений для Android

12 февраляПсихология

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака: кого ждет тяжелый день

12 февраляTravel

Не скручивать и не складывать: как упаковать много вещей в ручную кладь

12 февраляTravel

Wizz Air распродает дешевые авиабилеты по всем направлениям

12 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

11 февраляШоу-бизнес

Скупость и безразличие: Рамина Эсхакзай рассказала всю правду об отношениях с Виталием Козловским

11 февраляСтиль

Лучшие платья Оскара за всю историю: ТОП-10 нарядов с красной дорожки

11 февраляFun

Косоглазый кот с необычной внешностью заработал 6 тысяч долларов: фото

11 февраляТехно

Android научился экономить память до 85% революционным методом

11 февраляFun

Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фото

Новости партнеров

Домашний классический тирамису: рецепт с фото пошагово
Домашний классический тирамису: рецепт с фото пошагово
"Что же ты с лицом наделала?": фото Лорак раскритиковали в сети
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
В сети раскритиковали Кристину Асмус за фото в купальнике
В сети раскритиковали Кристину Асмус за фото в купальнике
Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками
Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками
Ученые выяснили, какие продукты полезны и вредны для сердца
Ученые выяснили, какие продукты полезны и вредны для сердца
Таїсія Повалій здивувала мережу фото на інвалідному візку
Таїсія Повалій здивувала мережу фото на інвалідному візку
Как распознать больную печень: врачи назвали первые симптомы
Как распознать больную печень: врачи назвали первые симптомы