Как сделать компьютер модным: обзор Cougar Vortex RGB KIT

Обзор комплекта охлаждения Cougar FCB RGB KIT с тремя 120 мм вентиляторами

Cougar Vortex FCB RGB KIT - как один из способов приукрасить компьютер Фото: Сегодня

Компьютерный системный блок можно превратить из скучной коробки, которая стоит у вас под столом, в настоящий элемент декора вашей комнаты. Для этого существует масса разнообразных способов, один из которых, к примеру, установка красивой RGB подсветки.

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Компания Cougar недавно выпустила комплект вентиляторов Cougar Vortex FCB RGB KIT специально для тех, кто желает сделать свой компьютер модным. В этом обзоре мы покажем, как просто украсить свой системный блок, придать ему привлекающий внешний вид, а заодно развеем миф о том, что подобная эстетика сложна в сборке.

Комплектация

Лицевая упаковка Cougar Vortex FCB RGB KIT Фото: Сегодня

Комплект поставляется в ярко-оранжевой упаковке, демонстрирующая полный комплект внутри. На обратной стороне нанесена подробнейшая информация о правильном монтаже вентиляторов внутри корпуса с концентратором. Здесь можно увидеть важные характеристики самих вентиляторов: работают на скоростях до 1500 об/м, шум оценивается в 26 дБ, а также каждый кулер выдувает 13,5 кубических метра воздуха в минуту.

Тыльная сторона упаковки Фото: Сегодня

Весь комплект помещен в прозрачный ударопрочный блистер, где все упаковано очень компактно: три 120-миллиметровых вентилятора, концентратор, набор кабелей подключения, а также инструкция.

Особенности конструкции

Набор из трех вентиляторов толщиной 25 мм выглядит очень стильно. Корпус выполнен полностью из пластика. Окантовка прозрачная, в которой расположены 18 RGB светодиодов. По середине кулеров вдавлен фирменный логотип Cougar.

Cougar Vortex FCB RGB KIT в распакованном виде Фото: Сегодня

Сами кулеры Cougar Vortex FCB RGB KIT оснащены девятью лопастями с ребристой поверхностью для усиления воздушного потока и уменьшения турбулентности.

Полная комплектация Фото: Сегодня

По бокам вынесены крепления для вентиляторов, визуально выполненные под углеродное волокно, а монтажная поверхность дополнительно оснащена прорезиненными вставками для уменьшения вибрации. Конструкция получилась достаточно увесистой, по сравнению с обычными 120 мм вентиляторами, но собрана добротно: отсутствуют люфты и зазоры, а вентиляторы не гремят при тряске.

Подключение

Каждый из вентиляторов подключается через 6-контактный 5В разъем к прилагаемому концентратору, который питает одновременно, как вентиляторы, так и RGB-подсветку. К сожалению, прямого контакта к материнской плате не предусмотрено. Само питание подключается через классический порт MOLEX.

Вентиляторы получили ребристую поверхность лопастей, а ножки – прорезиненную поверхность Фото: Сегодня

Пора рассмотреть сам концентратор от Cougar, о котором мы упоминали несколько раз. Это легкая коробочка, размером с кредитную карту, с набором портов подключения, которая управляет всеми кулерами и режимами подсветки. По бокам на торцах разнесены восемь 6-контактных портов для кулеров, три из которых будут заняты комплектными, порт для питания, переключения режимов RGB и два LED разъема для подключения RGB-лент.

Концентратор, управляющий подсветкой и питанием вентиляторов. Обратите внимание на два магнита позади – они позволяют закрепить его где-угодно в корпусе Фото: Сегодня

Крепится она очень просто: при помощи двух магнитов ее можно размесить в любом месте металлического корпуса. Мы разместили концентратор в нашем системном блоке на передней панели, где к нему можно быстро получить доступ, да и сама коробочка выглядит как элемент декора внутри корпуса.

Монтаж вентиляторов и концентратора (справа) Фото: Сегодня

Подключается все по простой схеме, которая идет в комплекте – ошибиться невозможно. Cougar также предусмотрели возможность управлять переключением подсветки при помощи кнопки Reset, но мы решили оставить комплектную отдельную кнопочку, которую разместили незаметно под корпусом.

Схема подключения Фото: Сегодня

Единственный недостаток, Cougar Vortex FCB RGB KIT отказался работать с нашей материнской платой MSI Z370, хотя производитель указал на ее совместимость. В случае, если бы подключение заработало, можно было бы управлять и настраивать подсветку при помощи фирменной утилиты MysticLight. А так пришлось управлять переключением режимов вручную по кнопке.

Впечатления

Результат монтажа Cougar Vortex FCB RGB KIT в корпусе с прозрачной боковой крышкой Фото: Сегодня

Получившийся результат выглядит великолепно. Результат не оставит равнодушным никого. Конечно, увидеть красоту можно только при условии, если в корпусе боковая стенка будет прозрачной.

Кнопку управления RGB пресетами пришлось вынести под корпусом Фото: Сегодня

Более того, если в корпусе уже есть дополнительная подсветка, то Cougar Vortex FCB RGB KIT приукрасит ее своим свечением.

Концентратор в корпусе почти не видно, когда подсветка включена Фото: Сегодня

Сама подсветка обладает 14 пресетами, включая цикличный цвет, мерцание, "дыхание", RGB и статический цвет (10 вариантов). Однако по нашим впечатлениям, самым привлекательным оказывается пресет с RGB, где подсветка переливается всеми цветами радуги – она подходит под любое условие.

Cougar Vortex FCB RGB KIT Фото: Сегодня

Что касается эффективности работы, то автоматической регулировки не предусмотрено – вентиляторы работают на максимальных оборотах в 1500 об/мин, но в полной тишине их едва слышно – все благодаря гидромеханическим подшипникам. Правда, какого-либо преимущества в охлаждении, по сравнению со стандартными 120-миллиметровыми вентиляторами, у них нет – внутри температура оставалась такой же, как и до апгрейда.

Итог

Комплект Cougar Vortex FCB RGB KIT создавался в первую очередь для украшения системных блоков, и свою главную функцию он выполняет на все 100%. Также стоит отметить относительно простой способ подключения – у нас на это ушло полчаса с учетом демонтажа старых кулеров.

Общий вид Cougar Vortex FCB RGB KIT в компьютере Фото: Сегодня

Что касается практического применения, то особого снижения внутренней температуры мы не заметили – никакого преимущества перед обычными вентиляторами у этой модели нет. В то же время комплект вентиляторов работает практически бесшумно и обладает защитой от вибрации, что является весомым достоинством.

Как результат, с Cougar Vortex FCB RGB KIT компьютер действительно получился визуально очень красивым и модным, придавая системному блоку индивидуальности, которая не оставит равнодушным никого.

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