Как сделать компьютер модным: обзор Cougar Vortex RGB KIT
Обзор комплекта охлаждения Cougar FCB RGB KIT с тремя 120 мм вентиляторами
Компьютерный системный блок можно превратить из скучной коробки, которая стоит у вас под столом, в настоящий элемент декора вашей комнаты. Для этого существует масса разнообразных способов, один из которых, к примеру, установка красивой RGB подсветки.
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Компания Cougar недавно выпустила комплект вентиляторов Cougar Vortex FCB RGB KIT специально для тех, кто желает сделать свой компьютер модным. В этом обзоре мы покажем, как просто украсить свой системный блок, придать ему привлекающий внешний вид, а заодно развеем миф о том, что подобная эстетика сложна в сборке.
Комплект поставляется в ярко-оранжевой упаковке, демонстрирующая полный комплект внутри. На обратной стороне нанесена подробнейшая информация о правильном монтаже вентиляторов внутри корпуса с концентратором. Здесь можно увидеть важные характеристики самих вентиляторов: работают на скоростях до 1500 об/м, шум оценивается в 26 дБ, а также каждый кулер выдувает 13,5 кубических метра воздуха в минуту.
Весь комплект помещен в прозрачный ударопрочный блистер, где все упаковано очень компактно: три 120-миллиметровых вентилятора, концентратор, набор кабелей подключения, а также инструкция.
Набор из трех вентиляторов толщиной 25 мм выглядит очень стильно. Корпус выполнен полностью из пластика. Окантовка прозрачная, в которой расположены 18 RGB светодиодов. По середине кулеров вдавлен фирменный логотип Cougar.
Сами кулеры Cougar Vortex FCB RGB KIT оснащены девятью лопастями с ребристой поверхностью для усиления воздушного потока и уменьшения турбулентности.
По бокам вынесены крепления для вентиляторов, визуально выполненные под углеродное волокно, а монтажная поверхность дополнительно оснащена прорезиненными вставками для уменьшения вибрации. Конструкция получилась достаточно увесистой, по сравнению с обычными 120 мм вентиляторами, но собрана добротно: отсутствуют люфты и зазоры, а вентиляторы не гремят при тряске.
Каждый из вентиляторов подключается через 6-контактный 5В разъем к прилагаемому концентратору, который питает одновременно, как вентиляторы, так и RGB-подсветку. К сожалению, прямого контакта к материнской плате не предусмотрено. Само питание подключается через классический порт MOLEX.
Пора рассмотреть сам концентратор от Cougar, о котором мы упоминали несколько раз. Это легкая коробочка, размером с кредитную карту, с набором портов подключения, которая управляет всеми кулерами и режимами подсветки. По бокам на торцах разнесены восемь 6-контактных портов для кулеров, три из которых будут заняты комплектными, порт для питания, переключения режимов RGB и два LED разъема для подключения RGB-лент.
Крепится она очень просто: при помощи двух магнитов ее можно размесить в любом месте металлического корпуса. Мы разместили концентратор в нашем системном блоке на передней панели, где к нему можно быстро получить доступ, да и сама коробочка выглядит как элемент декора внутри корпуса.
Подключается все по простой схеме, которая идет в комплекте – ошибиться невозможно. Cougar также предусмотрели возможность управлять переключением подсветки при помощи кнопки Reset, но мы решили оставить комплектную отдельную кнопочку, которую разместили незаметно под корпусом.
Единственный недостаток, Cougar Vortex FCB RGB KIT отказался работать с нашей материнской платой MSI Z370, хотя производитель указал на ее совместимость. В случае, если бы подключение заработало, можно было бы управлять и настраивать подсветку при помощи фирменной утилиты MysticLight. А так пришлось управлять переключением режимов вручную по кнопке.
Получившийся результат выглядит великолепно. Результат не оставит равнодушным никого. Конечно, увидеть красоту можно только при условии, если в корпусе боковая стенка будет прозрачной.
Более того, если в корпусе уже есть дополнительная подсветка, то Cougar Vortex FCB RGB KIT приукрасит ее своим свечением.
Сама подсветка обладает 14 пресетами, включая цикличный цвет, мерцание, "дыхание", RGB и статический цвет (10 вариантов). Однако по нашим впечатлениям, самым привлекательным оказывается пресет с RGB, где подсветка переливается всеми цветами радуги – она подходит под любое условие.
Что касается эффективности работы, то автоматической регулировки не предусмотрено – вентиляторы работают на максимальных оборотах в 1500 об/мин, но в полной тишине их едва слышно – все благодаря гидромеханическим подшипникам. Правда, какого-либо преимущества в охлаждении, по сравнению со стандартными 120-миллиметровыми вентиляторами, у них нет – внутри температура оставалась такой же, как и до апгрейда.
Комплект Cougar Vortex FCB RGB KIT создавался в первую очередь для украшения системных блоков, и свою главную функцию он выполняет на все 100%. Также стоит отметить относительно простой способ подключения – у нас на это ушло полчаса с учетом демонтажа старых кулеров.
Что касается практического применения, то особого снижения внутренней температуры мы не заметили – никакого преимущества перед обычными вентиляторами у этой модели нет. В то же время комплект вентиляторов работает практически бесшумно и обладает защитой от вибрации, что является весомым достоинством.
Как результат, с Cougar Vortex FCB RGB KIT компьютер действительно получился визуально очень красивым и модным, придавая системному блоку индивидуальности, которая не оставит равнодушным никого.
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