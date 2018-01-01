Как сэкономить заряд смартфона на 30% одним действием

Встроенные OLED-дисплеи из-за большой яркости поглощают огромное количество заряда

Смартфон прослужит дольше. Фото: pixabay

Операционная система Android обладает интересными возможностями, о которых мало кто знает. Одна из главных функции – использовать черный фон для экономии времени работы гаджета.

Известно, что встроенные OLED-дисплеи из-за большой яркости поглощают огромное количество заряда, особенно если изображение имеет много цветовых гамм. Каждому пикселю приходится затрачивать энергию. Однако чёрный фон берет на себя минимальные расходы заряда.

Такая хитрость позволяет экономить около 30%. Еще одна уловка Android в том, что смартфоны оснащены встроенным "Чёрным списком". Для активации функции достаточно зайти в настройки телефонного справочника, выбрать надоедливого абонента из списка и поставить галочку напротив "только голосовая почта".

Аналогичным способом можно удалить уведомления от наскучивших предложений. Когда всплывает окно уведомления необходимо длительно нажать на него. После такой манипуляции появится меню, где можно его отключить.

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