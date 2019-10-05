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Как создать стикеры в Viber: инструкция

Создание стикеров в Viber реализовано удобнее, чем в Telegram

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:10
В Viber можно создавать стикеры на основе фотографий друзей
В Viber можно создавать стикеры на основе фотографий друзей
Фото: CNET

Недавно компания Rakuten выпустила важное обновление для Viber, которое добавило возможность создавать собственные стикеры и объединять их в стикерпаки. Об этой долгожданной опции очень долго просили пользователи мессенджера. Причем реализовано это удобнее, чем у главного конкурента Telegram. В этой статье "Сегодня" расскажет, как создать стикеры в Viber.

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Чтобы создать свой набор стикеров в Viber, необходимо зайти в любой чат и нажать на кнопку со стикерами. Когда откроются стикерпаки, нажмите на плюсик в правом нижнем углу, откроется меню с двумя опциями – выберите "Создать стикеры". Затем откроется окно для загрузки стикеров Viber – нажимайте на квадратики, чтобы добавить свои уникальные стикеры.

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Откройте меню стикеров и нажмите "плюсик", затем выберите "Создать стикеры"
Откройте меню стикеров и нажмите "плюсик", затем выберите "Создать стикеры"
Фото: Сегодня

Загружать можно как свои картинки в формате JPEG или PNG, например, фотографии друзей, так и создавать собственные прямо в Viber при помощи дудлов – так можно делать различные надписи, разбавить их эмодзи для украшения.

В открывшемся меню "Создать стикерпак" нажимайте на квадратики с плюсом, чтобы загрузить свои стикеры или нарисуйте их сами, используя дудл
В открывшемся меню "Создать стикерпак" нажимайте на квадратики с плюсом, чтобы загрузить свои стикеры или нарисуйте их сами, используя дудл
Фото: Сегодня

Если использовать фотографии друзей, то у Viber есть удобная опция "Волшебная палочка", которая обрезает снимок так, чтобы оставить лицо на прозрачном фоне и сделать из него стикер. Желательно, чтобы при этом фотография была на каком-нибудь однотонном фоне, дабы функция корректно работала. Получившийся снимок можно также разбавить надписями или смайликами.

Стикер можно нарисовать самому (слева), либо выбрать готовое изображение из галереи (справа)
Стикер можно нарисовать самому (слева), либо выбрать готовое изображение из галереи (справа)
Фото: Сегодня

Количество стикеров в одном стикерпаке ограничено 24 штуками. По окончании процесса создания назовите свой стикерпак, добавьте ему описание (по желанию) и сохраняйте. Его можно сделать публичным, который будет доступен для всех, или личным, доступный только вам. После этого набор стикеров появится в вашем наборе снизу – первая картинка будет использоваться в качестве титульного изображения.

При помощи функции "Волшебная палочка" из фотографии можно сделать стикер
При помощи функции "Волшебная палочка" из фотографии можно сделать стикер
Фото: Сегодня

Стикерпак в Viber появится в галерее стикеров сразу после создания, но редактировать его уже не получится
Стикерпак в Viber появится в галерее стикеров сразу после создания, но редактировать его уже не получится
Фото: Сегодня

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Важно также отметить, что в отличие от Telegram, созданные стикерпаки в Viber невозможно отредактировать. Также создавать стикеры в Viber нельзя в десктопной версии, только в мобильной, но можно использовать стикерпаки, изготовленные на смартфоне, просто подтянув их при помощи синхронизации в настройках.

В десктопной версии Windows или macOS стикеры создавать нельзя, но можно их подтянуть при помощи кнопки "Синхронизация"
В десктопной версии Windows или macOS стикеры создавать нельзя, но можно их подтянуть при помощи кнопки "Синхронизация"
Фото: Сегодня

Напомним, что ранее в Viber появилась новая функция. Также экспертами был составлен рейтинг ТОП-8 самых безопасных мессенджеров.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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