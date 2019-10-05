Как создать стикеры в Viber: инструкция

Создание стикеров в Viber реализовано удобнее, чем в Telegram

В Viber можно создавать стикеры на основе фотографий друзей Фото: CNET

Недавно компания Rakuten выпустила важное обновление для Viber, которое добавило возможность создавать собственные стикеры и объединять их в стикерпаки. Об этой долгожданной опции очень долго просили пользователи мессенджера. Причем реализовано это удобнее, чем у главного конкурента Telegram. В этой статье "Сегодня" расскажет, как создать стикеры в Viber.

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Чтобы создать свой набор стикеров в Viber, необходимо зайти в любой чат и нажать на кнопку со стикерами. Когда откроются стикерпаки, нажмите на плюсик в правом нижнем углу, откроется меню с двумя опциями – выберите "Создать стикеры". Затем откроется окно для загрузки стикеров Viber – нажимайте на квадратики, чтобы добавить свои уникальные стикеры.

Откройте меню стикеров и нажмите "плюсик", затем выберите "Создать стикеры" Фото: Сегодня

Загружать можно как свои картинки в формате JPEG или PNG, например, фотографии друзей, так и создавать собственные прямо в Viber при помощи дудлов – так можно делать различные надписи, разбавить их эмодзи для украшения.

В открывшемся меню "Создать стикерпак" нажимайте на квадратики с плюсом, чтобы загрузить свои стикеры или нарисуйте их сами, используя дудл Фото: Сегодня

Если использовать фотографии друзей, то у Viber есть удобная опция "Волшебная палочка", которая обрезает снимок так, чтобы оставить лицо на прозрачном фоне и сделать из него стикер. Желательно, чтобы при этом фотография была на каком-нибудь однотонном фоне, дабы функция корректно работала. Получившийся снимок можно также разбавить надписями или смайликами.

Стикер можно нарисовать самому (слева), либо выбрать готовое изображение из галереи (справа) Фото: Сегодня

Количество стикеров в одном стикерпаке ограничено 24 штуками. По окончании процесса создания назовите свой стикерпак, добавьте ему описание (по желанию) и сохраняйте. Его можно сделать публичным, который будет доступен для всех, или личным, доступный только вам. После этого набор стикеров появится в вашем наборе снизу – первая картинка будет использоваться в качестве титульного изображения.

При помощи функции "Волшебная палочка" из фотографии можно сделать стикер Фото: Сегодня

Стикерпак в Viber появится в галерее стикеров сразу после создания, но редактировать его уже не получится Фото: Сегодня

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Важно также отметить, что в отличие от Telegram, созданные стикерпаки в Viber невозможно отредактировать. Также создавать стикеры в Viber нельзя в десктопной версии, только в мобильной, но можно использовать стикерпаки, изготовленные на смартфоне, просто подтянув их при помощи синхронизации в настройках.

В десктопной версии Windows или macOS стикеры создавать нельзя, но можно их подтянуть при помощи кнопки "Синхронизация" Фото: Сегодня

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