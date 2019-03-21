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Как установить Android 10 уже сейчас: инструкция

Инструкция по установке самой свежей прошивки Android на смартфоны

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:35
Android Q на данном этапе может быть нестабильной прошивкой
Android Q на данном этапе может быть нестабильной прошивкой
Фото: Akket

Android Q – это последняя версия мобильной операционной системы Google, которая была анонсирована на днях. Полноценный релиз Android 10.0 состоится позднее в этом году. Но тем, кто хочет установит эту прошивку на свой смартфон уже сейчас, в принципе могут попробовать тестовую сбору Developer Preview. Мы подготовили инструкцию, как это сделать.

Прежде всего нужно знать, что сборка установится исключительно на смартфоны серии Pixel, вот список поддерживаемых моделей:

  • Pixel
  • Pixel XL
  • Pixel 2
  • Pixel 2 XL
  • Pixel 3
  • Pixel 3 XL

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Если вы являетесь счастливым обладателем поддерживаемого смартфона и готовы установить тестовую сборку, то вот как следует поступить дальше:

  1. Сделайте резервную копию данных смартфона при помощи: "Настройки" -> "Система" -> "Резервное копирование";
  2. Зарегистрируйтесь в качестве участника бета-версии Android Q по этому адресу;
  3. Подождите обновления по беспроводной сети или проверьте наличие прошивки вручную – "Настройки" -> "Система" -> "Обновление системы" (полный апдейт занимает 985 МБ).
Доступное обновление Android Q будет выглядеть вот так

Имейте в виду, что это ознакомительная версия доя разработчиков, а само программное обеспечение находится на этапе бета-тестирования. Это означает, что Android Q на данном этапе может быть нестабильной, и не рекомендуется использовать его на своем основном телефоне, так как есть огромный риск потерять данные в случае критической ошибки. Поэтому используйте ее только на свой страх и риск.

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Официальное предупреждение от Google гласит: "Обновления, которые вы получите, являются предварительными версиями и могут содержать ошибки и дефекты, которые могут повлиять на стабильную работу вашего мобильного устройства. Вы не сможете вернуться к более ранней общедоступной версии Android без предварительной очистки всех сохраненных данных на смартфоне. Вы также можете столкнуться с проблемами при восстановлении из резервной копии".

Смотрите также сюжет о том, как зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

Напомним, что ранее мы рассказывали, как включить темную тему на прошивке MIUI 10. Также мы давали советы по тому, как сделать, чтобы смартфон долго работал на морозе.

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Источник: Techadvisor
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