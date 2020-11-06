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Как выбрать робота-уборщика в 2020 году

Сегодня, 12:06

Современные роботы-уборщики – многофункциональные смарт-девайсы

Они пылесосят и моют полы, обладают датчиками обнаружения препятствий и антипадения с лестниц. При выборе вам стоит ориентироваться на функционал, цену, режимы, умные фишки и, конечно, личные потребности. Также учтите, сколько у вас комнат или этажей, есть ли ковры, дети или питомцы.

В области робототехники компании ECOVACS нет равных. А премиальный робот DEEBOT OZMO T8 AIVI с уникальным лазером DToF – неоспоримый тому пример. Робот распознает мелкие предметы, например, носки, с помощью камеры и алгоритмов искусственного интеллекта и обходит их. Подходит для больших домов и маленьких квартир, где живут ценители технопрогресса. Строит карты до 3 этажей, в которых можно устанавливать виртуальные границы, выбирать очередность уборки по комнатам. DEEBOT OZMO T8 AIVI имеет встроенную камеру, благодаря которой вы можете онлайн следить за тем, что происходит у вас дома. Этот умный помощник будет поддерживать полную чистоту, данная модель одновременно моет пол и пылесосит без вреда для ковров, так как распознает их. Робот оснащен усовершенствованной технологией влажной уборки OZMO Pro – наличие вибрирующей пластины на баке позволяет более эффективно удалять засохшие пятна на полу.

Робот-пылесос Deebot OZMO 950 также подходит для больших домов, строит карты до 3 этажей, можно вносить виртуальные границы и выставлять очередность уборки по комнатам. Ваши ковры и твердый пол будут безупречно чистыми, робот переключается между режимами сухой и влажной уборки, делает ее также одновременно. С технологией OZMO робот с помощью электронного насоса регулирует подачу жидкости на микрофибру, что исключает разводы и возникновение луж. Можно вручную увеличивать напор подачи воды через приложение. Для уборки волос и шерсти домашних животных робот оснащен специальной насадкой. А для борьбы с сильными загрязнениями удвойте мощность всасывания с помощью режима Max+ и плавающей турбощетки!

А лучшее соотношение цены и функционала – это DEEBOT OZMO 900. Кроме режимов сухой и влажной уборки, он автоматически увеличивает мощность всасывания на коврах. Система навигации Smart Navi 3.0 позволяет создать карту вашего жилища, планировать наиболее эффективный маршрут уборки. Робот сам контролирует уровень заряда, поэтому нет необходимости беспокоиться о ручной подзарядке. Если в процессе уборки ему нужно подзарядиться, то робот остановится, вернется на базу и продолжит уборку с последней точки. Путь очистки вы можете увидеть в приложении на интерактивной карте помещения. В нем также предусмотрен турборежим.

Выбирайте свою модель робота для пола или робота-мойщика окон в фирменном украинском магазине. Сомневаетесь? Киевлянам доступна услуга тест-драйва.

И не забывайте, что главное – это время. Пусть робот убирает, пока вы отдыхаете!

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дом пылесос робот уборка бытовая техника ECOVACS
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