Как выбрать влагозащищенную колонку?
Выбираем аудиосистему с защитой от воды
На пляжном летнем отдыхе не обойтись без любимой музыки, а значит, нужна портативная колонка. Эти удобные переносные гаджеты можно использовать везде — у бассейна, на морском берегу, во время прогулки или путешествия.
Акустика бывает как обычная, так и с защитой от воды. Вторая намного надежнее — поскольку ее не нужно тщательно беречь от брызг. В чем состоит их главное отличие и какой бренд самый крутой? Нам помогли разобраться эксперты Цитруса
Каждая модель влагозащищенной колонки имеет определенную степень IPXX(от англ. Ingress Protection Rating). Вместо обозначения XX производители ставят специальные цифры, которые соответствуют уровню защиты — например 44, 68 или 77. Чем выше цифра – тем значительней защита.
Этой маркировкой пользуются все популярные бренды, которые выпускают портативную акустику:
Чем выше IPXX — тем лучше защита. В целом колонки можно разделить на два вида:
- С защитой от брызг. Имеют стандарт IP44, которого достаточно для защиты от дождя, случайного попадания воды и песка.
- Со степенью защиты IP57-IPX7. Такой гаджет обладает невероятно выносливой конструкцией, ударопрочностью, водонепроницаемостью и устойчивостью к пыли. Устройство можно погрузить в воду на глубину до 1 м на время до 30 минут.
Звучание колонок от топовых брендов просто отличное — глубокие басы, высокие и низкие частоты. Компания JBL делает акцент на огромном выборе товаров. Также создано несколько линеек акустики необычного дизайна.
6 топовых серий JBL:
Среди плюсов колонок JBL — большой выбор ярких расцветок и форм, доступные ценовые предложения. Стоимость водозащищенных колонок стартует от 999 грн.
Разнообразием стилей удивляет Divoom — еще один флагман в мире портативной акустики. Крупные бренды Sony, AIR MUSIC, Philips делают главный упор на качество звучания, наличие современных технологий и надежность устройств.
- Распространение звука составляет 360 градусов — для максимально объемного звучания;
- Простое дистанционное управление с помощью смартфона;
- Свобода от проводов благодаря технологии Bluetooth с поддержкой сигнала до 30 метров;
- Наличие управляемой подсветки — вдохните в свою жизнь яркие краски с необычной цветомузыкой;
- Возможность носить акустику на рюкзаке или сумке с помощью карабина;
- Автономная работа до 20-30 часов в режиме прослушивания;
- Встроенный спикерфон, микрофон для общения;
- Возможность объединить в беспроводную сеть более 100 динамиков (система JBL Connect+)
- Зарядка через сеть или USB;
- Возможность зарядить смартфон или планшет от акустики, использовав её в качестве power bank;
Управление музыкой происходит с помощью новых технологий — встроенного беспроводного модуля, который синхронизируется с Android и iOS. А еще колонку можно использовать как будильник или в качестве красивого ночника с подсветкой.
Мощность портативной акустики составляет от 20 до 60 Вт, и этого вполне достаточно для квартиры или прослушивания музыки на природе. И все это при довольно коротком времени полного заряда – от 2 до 4 часов.
В каждой колонке предусмотрен стандартный разъем 3,5 мм для подключения наушников. Некоторые модели имеют возможность приема входящих звонков и другие полезные функции.
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