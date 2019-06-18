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Как выбрать влагозащищенную колонку?

Выбираем аудиосистему с защитой от воды

На пляжном летнем отдыхе не обойтись без любимой музыки, а значит, нужна портативная колонка. Эти удобные переносные гаджеты можно использовать везде — у бассейна, на морском берегу, во время прогулки или путешествия.

Акустика бывает как обычная, так и с защитой от воды. Вторая намного надежнее — поскольку ее не нужно тщательно беречь от брызг. В чем состоит их главное отличие и какой бренд самый крутой? Нам помогли разобраться эксперты Цитруса

В чем особенность акустики с защитой от влаги?

Каждая модель влагозащищенной колонки имеет определенную степень IPXX(от англ. Ingress Protection Rating). Вместо обозначения XX производители ставят специальные цифры, которые соответствуют уровню защиты — например 44, 68 или 77. Чем выше цифра – тем значительней защита.

Этой маркировкой пользуются все популярные бренды, которые выпускают портативную акустику:

Чем выше IPXX — тем лучше защита. В целом колонки можно разделить на два вида:

С защитой от брызг . Имеют стандарт IP44, которого достаточно для защиты от дождя, случайного попадания воды и песка.

Имеют стандарт IP44, которого достаточно для защиты от дождя, случайного попадания воды и песка. Со степенью защиты IP57-IPX7. Такой гаджет обладает невероятно выносливой конструкцией, ударопрочностью, водонепроницаемостью и устойчивостью к пыли. Устройство можно погрузить в воду на глубину до 1 м на время до 30 минут.

Какой бренд выбрать?

Звучание колонок от топовых брендов просто отличное — глубокие басы, высокие и низкие частоты. Компания JBL делает акцент на огромном выборе товаров. Также создано несколько линеек акустики необычного дизайна.

6 топовых серий JBL:

Среди плюсов колонок JBL — большой выбор ярких расцветок и форм, доступные ценовые предложения. Стоимость водозащищенных колонок стартует от 999 грн.

Разнообразием стилей удивляет Divoom — еще один флагман в мире портативной акустики. Крупные бренды Sony, AIR MUSIC, Philips делают главный упор на качество звучания, наличие современных технологий и надежность устройств.

10 главных фишек влагозащитной акустики

Распространение звука составляет 360 градусов — для максимально объемного звучания; Простое дистанционное управление с помощью смартфона; Свобода от проводов благодаря технологии Bluetooth с поддержкой сигнала до 30 метров; Наличие управляемой подсветки — вдохните в свою жизнь яркие краски с необычной цветомузыкой; Возможность носить акустику на рюкзаке или сумке с помощью карабина; Автономная работа до 20-30 часов в режиме прослушивания; Встроенный спикерфон, микрофон для общения; Возможность объединить в беспроводную сеть более 100 динамиков (система JBL Connect+) Зарядка через сеть или USB; Возможность зарядить смартфон или планшет от акустики, использовав её в качестве power bank;

Смарт-характеристики влагозащищенных колонок

Управление музыкой происходит с помощью новых технологий — встроенного беспроводного модуля, который синхронизируется с Android и iOS. А еще колонку можно использовать как будильник или в качестве красивого ночника с подсветкой.

Мощность портативной акустики составляет от 20 до 60 Вт, и этого вполне достаточно для квартиры или прослушивания музыки на природе. И все это при довольно коротком времени полного заряда – от 2 до 4 часов.

В каждой колонке предусмотрен стандартный разъем 3,5 мм для подключения наушников. Некоторые модели имеют возможность приема входящих звонков и другие полезные функции.

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