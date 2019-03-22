Как выглядит прототип гибкого iPhone XS Fold: фото

Прототип гибкого iPhone XS Fold представляет собой мобильное устройство в "книжном форм-факторе

Концепт iPhone XS Fold от дизайнера Антонио Де Роса Фото: 9to5google

На волне популярности гибких смартфонов, которые представили такие производители как Samsung и Huawei, многие пользователи Интернета задались вопросом, как будет выглядеть ответ Apple на новый тренд в мобильной индустрии. Дизайнер Антонио Де Роса решил показать всему миру свое видение гибкого iPhone XS Fold и представил несколько фотографий прототипа такого смартфона.

Прототип представляет собой необычное мобильное устройство, по размерам сопоставимое с двумя iPhone XS, но с одним общим складываемым экраном наподобие Galaxy Fold – в "книжном" форм-факторе.

По задумке дизайнера, концепт iPhone XS Fold обладает экраном с диагональю 6,6 дюйма в сложенном состоянии и 8,3 дюйма в полностью раскрытом виде и разрешением. В обоих форматах используется OLED-дисплей c разрешением 2880 x 2960 точек и плотностью пикселей 514 ppi.

Дизайнер также показал, как iOS может быть адаптирована к складному экрану iPhone. Мы видим, что в правой части экрана в развернутом виде добавлено несколько виджетов, которые бы обеспечили быстрый доступ к таким приложениям, как Music, Weather, Siri и другие.

Прототип iPhone XS Fold Фото: 9to5Mac Прототип iPhone XS Fold Фото: 9to5Mac Прототип iPhone XS Fold Фото: 9to5Mac Прототип iPhone XS Fold Фото: 9to5Mac Прототип iPhone XS Fold Фото: 9to5Mac Прототип iPhone XS Fold Фото: 9to5Mac Прототип iPhone XS Fold Фото: 9to5Mac Прототип iPhone XS Fold Фото: 9to5Mac 1/8

На создание подобного графического прототипа дизайнера натолкнула инсайдерская информация о ряде патентов Apple на технологии гибких дисплеев. Например, в одной из патентных заявок Apple подробно рассказывается о том, как можно предотвратить повреждения экрана при многократном складывании и разворачивании на холоде.

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Напомним, что ранее гибкий смартфон Huawei Mate X получил сертификацию в Европе, как первый мобильный аппарат с поддержкой 5G. В то же время пользователи оказались не в восторге от первого гибкого смартфона, созданного "на скорую руку".

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