Как зарегистрироваться в Google Play: пошаговая инструкция
Инструкция, как зарегистрировать свою учетную запись в цифровом магазине Google Play
Регистрация учетной записи в Google Play – одна из самых важных вещей для владельцев мобильных устройств на Android. По сути, учетная запись "Гугл Плей" — это тот же аккаунт в Google, который вы используете для входа в Gmail, YouTube, Google Docs и прочие сервисы поискового гиганта.
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При использовании учетной записи для Google Play, все приложения, которые вы загружаете на Android, будут связаны с этим аккаунтом. Также свою учетную запись можно использовать для резервного копирования данных игровых приложений.
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"Сегодня" расскажет вам, как зарегистрировать свою учетную запись "Гугл Плей" так, чтобы ее можно было использовать для скачивания и покупки приложений в цифровом магазине Google на смартфоне или планшете Android.
Чтобы зарегистрироваться в Google Play, необходимо создать аккаунт в любом из сервисов Google. Запустите браузер Chrome, зайдите на страницу Google и нажмите кнопку войти – система предложит вам авторизоваться или создать аккаунт – выбирайте "Создать аккаунт" для себя.
Заполните необходимую информацию о себе и выберите себе псевдоним для электронного адреса. Когда закончите, просто нажмите "Далее".
Затем при регистрации Google потребует ввести номер телефона – без него создание аккаунта не будет доступно.
После добавления номера заполните дополнительную информацию о своей дате рождения, которая необходима для восстановления аккаунта, а также для подтверждения статуса совершеннолетия. После ознакомления с условиями использования сервисов Google, принимайте их и на этом регистрация закончена – у вас есть аккаунт в Google Play.
Как только вы создали учетную запись, можно авторизоваться в сервисе Google Play. Для этого запускаем приложение Google Play и нажимаем зеленую кнопку "Войти".
Далее форма просить ввести логин и пароль, которые мы использовали при регистрации, а затем просто соглашаемся со всеми вопросами сервиса. После успешной авторизации Google Play станет доступен для полноценного использования – можно загружать на Android-смартфон программы и обновлять их.
Напомним, что ранее мы рассказывали, как запустить приложения Android на компьютере. А также создавали инструкцию по тому, как сделать стикеры в Viber.
Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон
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