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Как зарегистрироваться в Google Play: пошаговая инструкция

Инструкция, как зарегистрировать свою учетную запись в цифровом магазине Google Play

Евгений Опанасенко
Сегодня, 13:03
Google Play
Google Play
Фото: Akket

Регистрация учетной записи в Google Play – одна из самых важных вещей для владельцев мобильных устройств на Android. По сути, учетная запись "Гугл Плей" — это тот же аккаунт в Google, который вы используете для входа в Gmail, YouTube, Google Docs и прочие сервисы поискового гиганта.

Смотрите также в сюжете о новых схемах телефонных мошенников:

При использовании учетной записи для Google Play, все приложения, которые вы загружаете на Android, будут связаны с этим аккаунтом. Также свою учетную запись можно использовать для резервного копирования данных игровых приложений.

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"Сегодня" расскажет вам, как зарегистрировать свою учетную запись "Гугл Плей" так, чтобы ее можно было использовать для скачивания и покупки приложений в цифровом магазине Google на смартфоне или планшете Android.

Регистрация в Google Play

Чтобы зарегистрироваться в Google Play, необходимо создать аккаунт в любом из сервисов Google. Запустите браузер Chrome, зайдите на страницу Google и нажмите кнопку войти – система предложит вам авторизоваться или создать аккаунт – выбирайте "Создать аккаунт" для себя.

Создаем аккаунт в Google
Создаем аккаунт в Google
Фото: Сегодня

Регистрация в Google

Заполните необходимую информацию о себе и выберите себе псевдоним для электронного адреса. Когда закончите, просто нажмите "Далее".

Заполните свое имя, фамилию, придумайте адрес электронной почты и пароль
Заполните свое имя, фамилию, придумайте адрес электронной почты и пароль
Фото: Сегодня

Затем при регистрации Google потребует ввести номер телефона – без него создание аккаунта не будет доступно.

Введите свой номер телефона и укажите день, месяц и год своего рождения – это необходимо для восстановления пароля к аккаунту
Введите свой номер телефона и укажите день, месяц и год своего рождения – это необходимо для восстановления пароля к аккаунту
Фото: Сегодня

После добавления номера заполните дополнительную информацию о своей дате рождения, которая необходима для восстановления аккаунта, а также для подтверждения статуса совершеннолетия. После ознакомления с условиями использования сервисов Google, принимайте их и на этом регистрация закончена – у вас есть аккаунт в Google Play.

Регистрация закончена
Регистрация закончена
Фото: Сегодня

Авторизация в Google Play

Как только вы создали учетную запись, можно авторизоваться в сервисе Google Play. Для этого запускаем приложение Google Play и нажимаем зеленую кнопку "Войти".

Заходите в Google Play под своим аккаунтом
Заходите в Google Play под своим аккаунтом
Фото: Сегодня

Далее форма просить ввести логин и пароль, которые мы использовали при регистрации, а затем просто соглашаемся со всеми вопросами сервиса. После успешной авторизации Google Play станет доступен для полноценного использования – можно загружать на Android-смартфон программы и обновлять их.

Авторизация в Google Play

Напомним, что ранее мы рассказывали, как запустить приложения Android на компьютере. А также создавали инструкцию по тому, как сделать стикеры в Viber.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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Источник: Сегодня
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