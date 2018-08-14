Карты памяти оказались опасными для смартфонов

Будьте осторожны при установке программ на расширяющие объем памяти карточки MicroSD – они несут угрозу безопасности смартфона

MicroSD карточки несут в себе угрозу для Android. Фото: Pinterest

На Android появился вирус, который распространяется и заражает смартфоны через карты памяти формата MicroSD. Уязвимость, которую обнаружили исследователи компании Check Point, получила название man-in-the-disk.

Вирус использует уязвимость недостаточной защищенности приложений, устанавливаемых на карту памяти, и получает таким образом возможность манипулирования их данными.

Вирус распространяется через уязвимость в картах памяти AndroidPIT

Попадая на устройство, man-in-the-disk маскируется под обычное приложение и рекомендует пользователю разместить его на карте памяти. После установки вирус получает доступ к данным на внешнем накопителе и может сделать с ними все, что угодно, например, подменить страницу авторизации в банковском приложении на поддельную или установить сканер, записывающий и отправляющий в фоне информацию о всех действиях пользователя.

Самый надежный способ избежать заражения — отключить установку приложений из любых источников, кроме Google Play.

Напомним, что ранее в Windows нашли "смертельную" уязвимость, а популярная программа для Windows и Mac оказалась опасным шпионом.