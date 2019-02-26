Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Карты памяти преодолели недостижимый объем в 1 ТБ

Компактные носители совершили революцию в мире NAND устройств

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
Цена на такие карты памяти пока достаточно высока
Цена на такие карты памяти пока достаточно высока
Фото: TechRadar

На международной выставке Mobile World Congress 2019, которая сейчас проходит в Барселоне, бренды Micron и SanDisk представили революционные карты памяти формата формата microSD. Особенность новинок в том, что они обладают рекордной емкостью для хранилищ данного формата – 1 терабайт. Ранее максимальная емкость для microSD составляла не боле 512 ГБ.

Карта памяти microSD объемом 1 ТБ для смартфонов

Скоростные характеристики этих карт памяти тоже внушительные для данного типа носителя. Производитель Micron заявляет о достижении скорость чтения до 100 МБ/с, а записи – до 95 МБ/с. В свою очередь SanDisk пожертвовал скоростью записи (до 90 МБ/с), чтобы обеспечить максимальную скорость чтения – до 160 Мб/с.

Цена на такие карты пока достаточно высока. Цена модели SanDisk емкостью 1 ТБ заявлена на уровне 449,99 долларов. Производитель предлагает также модель на 512 ГБ стоимостью 199 долларов. Micron цены не раскрывает. Обе новинки поступят на мировой рынок во втором квартале 2019 года.

Как школьники зарабатывают на ИТ-технологиях:

Напомним, что смартфоны Samsung Galaxy S10+ получили внутренний объем памяти в 1 терабайт. А недавно мы сообщали, что в 2019 году рухнут цены на память.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Google случайно рассекретили полное название Android 10 Huawei показала самый тонкий в мире складываемый смартфон: фото Meizu хитро спрятали селфи-камеру в новом смартфоне Samsung Galaxy S10 – озвучена цена смартфонов в Украине
технологии память смартфоны разработка накопитель SSD
Источник: ITC
Реклама

Новости партнеров

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Модные стрижки для круглого лица: топ-4
Модные стрижки для круглого лица: топ-4
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Факты, которые заставят вас отказаться от колбасы и сосисок
Факты, которые заставят вас отказаться от колбасы и сосисок

Популярные статьи

Сегодня, 09:12Fun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 15:35Техно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

Вчера, 10:27Афиша

"Оскар 2019": названы все лауреаты престижной кинопремии

Вчера, 09:56Fun

Забывчивый муж из-за фастфуда потерял жену

Вчера, 09:52Шоу-бизнес

Как прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар 2019"

Вчера, 09:25Техно

Пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности

Вчера, 07:28Техно

На Марсе обнаружены древние реки: фото

24 февраляАфиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

24 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно спрятаться, а Тельцам – уважать чужие интересы

23 февраляШоу-бизнес

"Пора худеть": Настя Каменских удивила фигурой на фото

23 февраляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

23 февраляFun

23 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 февраляТехно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

23 февраляШоу-бизнес

Анастасия Волочкова в купальнике обратилась к мужчинам

23 февраляШоу-бизнес

Леся Никитюк искупалась в ванной, надев только латексные лосины: фото

23 февраляШоу-бизнес

"Знали все": Потап неожиданно ответил на вопрос о романе с Настей Каменских

Новости партнеров

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль
Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
Евровидение-2019: MARUV сделала громкое заявление
Евровидение-2019: MARUV сделала громкое заявление
До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном
До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Стали известны новые причины развода Ани Лорак
Стали известны новые причины развода Ани Лорак
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
9 ранних признаков сахарного диабета
9 ранних признаков сахарного диабета