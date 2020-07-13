Катастрофа близко: Земля "закипит" в течение 5 лет

Человечество ощутит на себе катастрофические последствия глобального потепления к 2025 году

Ученые бьют тревогу – Земля стремительно нагревается. Существует высокая вероятность того, что среднегодовая температура Земли повысится на 1,5 градуса по Цельсию к 2025 году, что вызовет необратимые процессы в глобальном климате. Об этом неутешительном прогнозе предупреждает Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО), сообщает CNN.

В соответствии с Парижским соглашением по климату, подписанным в 2015 году, страны обязались сократить выброс углеродов и своими слаженными действиями охладить планету на 1,5-2 градуса по Цельсию к концу текущего столетия, чтобы избежать катастрофических последствий изменения климата.

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Однако свежий отчет Всемирной Метеорологической Организации показывает, что вместо снижения планета, наоборот, разогреется как минимум на 1,5 градуса в течение следующих 5 лет. Таким образом глобальная температура будет выше, чем в доиндустриальный уровень, с огромной вероятностью "последующего необратимого нагрева".

Климатологи шокированы тем, что последние пять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений. В 2020 году Арктика нагреется более 2 в два раза по сравнению с глобальным средним значением, что ускорит таяние льдов и несет угрозу человечеству испарением древних газов. По Южной Америке, юге Африки и Австралии может ударить сильнейшая засуха, а в северной части Северной Атлантики появятся сильные западные ветры, что может привести к усилению штормов в Западной Европе, как следствие увеличению числа потопов.

Человечество ощутит на себе последствия глобального потепления к 2025 году Фото: Pexels

Глава ВМО Петтери Таалас обеспокоен таким плачевным положением дел с глобальным потеплением, и заявил, что неспособность справиться с изменением климата нанесет сильнейший удар по благосостоянию людей, экосистемам и мировой экономике, который будет ощущаться на протяжении веков.

Вместе с тем, межправительственная группа экспертов по изменению климата в своем докладе пришла к выводу , что у человечества есть шанс к 2030 году резко снизить нашу зависимость от ископаемого топлива и не допустить, чтобы планета достигла критического порога в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Напомним, что в прошлом году в Арктике зафиксировали 34-градусную жару. Также у людей есть шанс на спасение, поскольку находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания.

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