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Kia Sorento 2020: представлен кроссовер нового поколения

Четвертое поколение Kia Sorento построено на новой платформе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
KIA Sorento 2020
KIA Sorento 2020
Фото: АвтоРевью

В преддверии начала Женевского автосалона, который стартует 3 марта, южнокорейский автогигант опубликовал официальные изображения популярного кроссовера четвертого поколения – KiaSorento 2020. Производитель не стал раскрывать всех деталей автомобиля. Подробные технические характеристики будут раскрыты во время полноценной премьеры в Женеве.

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Хоть Kia уверяет, что четвертый Sorento построен на новой платформе, поперечное расположение двигателя и главный передний привод сохранены. Если сравнивать с предыдущей моделью, то колесная база стала больше, а свесы, наоборот, уменьшены. Удлиненный на 30 мм капот придает массивности и уверенности внедорожнику.

Kia Sorento 2020
Kia Sorento 2020
Фото: АвтоРевью

Sorento оснастили цифровыми приборами, которые выведены на ЖК-дисплей диагональю 12,3 дюйма, а дисплей для медиасистемы – 10 дюймов. Также автомобиль избавился от традиционного селектора автоматической коробки передач – теперь его заменяет "шайба", как у дорогих и престижных кроссоверах.

Kia Sorento 2020
Kia Sorento 2020
Фото: АвтоРевью

Из оснащения ожидаются электромеханический "ручник", подогрев руля, вентиляция сидений и богатый комплекс электронных помощников. Сохранится возможность установки третьего ряда сидений. Также автопроизводитель обещает высококачественные материалы отделки.

Kia Sorento 2020
Kia Sorento 2020
Фото: АвтоРевью

Информация о силовых агрегатах пока неофициальная. Ожидается 2,5-литровый атмосферник, бензиновый 1,6-литровый турбомотор и турбодизель 2,2 л. На выбор будет доступна механическая 5-ступенчатая трансмиссия, 6-ступенчатый "автомат" с гидротрансформатором, а дизельные модели получат 8-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением. Привод — передний или полный. Позже появятся гибридные версии, причем пиковая мощность силовой установки окажется на уровне 300 сил. Полную информацию узнаем в начале марта.

Напомним, что ранее Kia показала великолепный дизайн модели Optima 2020. В то же время Hyundai Sonata Hybrid 2020 предлагает "бесплатно" проехать 1300 километров.

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Источник: АвтоРевью
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