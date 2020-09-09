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KIA начала сборку самого дешевого внедорожника по цене "евробляхи"

Сегодня, 13:05

Автогигант KIA начал выпуск компактного кроссовера Sonet по цене в 9 тысяч долларов

В Индии приступили к сборке самого дешевого внедорожника KIA Sonet. Удивительно, но стоимость готового авто составит всего 9 тысяч долларов – по такой цене продают 10-летние б/у иномарки или более-менее свежие "евробляхи", сообщают Автоновости.

Презентованный 7 августа компактный кроссовер моментально стал сенсацией после того, как южнокорейский автогигант огласил цену. Буквально через месяц бюджетный внедорожник отправился на производство.

KIA Sonet построен на базе платформы Hyundai Venue. Внешне, они почти одинаковые по габаритам, однако "Сонет" получился немного короче – его длина не превышает 4 метров, благодаря чему по законам Индии автовладельцы могут рассчитывать на дополнительные льготы. Размер колесной базы составил 2,5 метра.

KIA Sonet
KIA Sonet
Фото: АвтоЦентр.ua

Автомобиль оснащается тремя силовыми установками: 1,2-литровый 83-сильный "атмосферник", 3-цилиндровый литровый мотор с турбонаддувом, выдающий 120 л.с. и 1,5-литровый атмосферный дизель на 100 л.с. На выбор доступны целых пять видов трансмиссий: 5- или 6-ступенчатая механическая коробка передач, интеллектуальная "механика" без сцепления, 7-ступенчатый "робот" и 6-ступенчатый классический "автомат".

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Старт продаж первых KIA Sonet запланирован на 18 сентября.

KIA Sonet
KIA Sonet
Фото: АвтоЦентр.ua

Напомним, что ранее Tesla Model Y разваливалась буквально на ходу. А недавно произошел случай, когда 11-летний мальчик сел за руль Mercedes-Benz, чтобы спасти бабушку.

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Источник: motor.ru
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