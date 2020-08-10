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Классический Ford Mustang превратили в 840-сильный электрокар: фото

Сегодня, 12:42

Aviar R67 – это полностью электрический Ford Mustang, основанный на базе Tesla Model S

Сейчас почти каждый знаменитый автопроизводитель старается выпускать под своей маркой электромобили. Ford не исключение – автогигант в прошлом году анонсировал выпуск электропикапа F-150 и даже представил гоночный Mustang Mach-E 1400. Но это все новинки, а как быть с классикой? Ведь электромоторы могли бы дать новую жизнь маслкарам из 60-х.

Основатель компании Aviar Motors Алексей Рачев работает над созданием современного маслкара, отражающего дух эпохи шесидесятых. Судя по некоторым ранним рендерам, у них отличный старт.

Смотрите также в сюжете о том, как создали электромобиль на 90% из пластмассы:

Aviar R67 – это полностью электрический автомобиль, основанный на базе Tesla Model S, но в кузове классического Mustang. Он будет укомплектован двумя электродвигателями, способными выдавать очень приличные 840 лошадиных сил. Aviar утверждает, что с батареей на 100 кВт*ч он сможет разогнаться от 0 до 100 км в час примерно за 2,2 секунды и достичь максимальной скорости 255 км/ч. По сообщению компании, полного заряда аккумулятора хватит на преодоление 500 километров.

Aviar R67
Фото: Aviarmotors
Aviar R67
Фото: Aviarmotors
Aviar R67
Фото: Aviarmotors
Aviar R67
Фото: Aviarmotors
Aviar R67
Фото: Aviarmotors
Aviar R67
Фото: Aviarmotors
Aviar R67
Фото: Aviarmotors
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На данный момент R67 является не более чем концептом. Компания Aviar пока не объявила о потенциальной дате выпуска и не оглашала цену. История неоднократно доказывала, что электрические стартапы не всегда "выстреливают". Ранее производитель пылесосов Dyson пытался перейти на выпуск электромобилей, но позже отказался от своего проекта электрического внедорожника в начале этого года.

Ford Mustang – Aviar R67
Ford Mustang – Aviar R67
Фото: Aviarmotors

Напомним, что ранее семья 54 года хранила первый Ford Mustang – теперь он стоит в 100 раз дороже. Также недавно BMW объявила, что электрический Mini Cooper EV поступит в продажу по предельно низкой цене.

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Источник: TechSpot
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