Кластер галактик образовал космический мост вселенского масштаба

Галактический мост сформировала сверхмассивная черная дыра, испускающая газ на расстояние в 2 миллиона световых лет

Новое исследование, основанное на данных рентгеновских обсерваторий XMM-Newton (ESA) и Chandra (NASA), проливает новый свет на "мост" из горячего газа, который соединяет два скопления крупных кластеров галактик, находящиеся на расстоянии в 2 миллиона световых лет друг от друга, сообщает NASA.

Галактические скопления (кластеры) – самые большие объекты во Вселенной, удерживаемые гравитацией. Они содержат сотни или тысячи галактик, огромное количество газа, разогретого до нескольких миллионов градусов, который светится в рентгеновских лучах. Также такие объекты являются резервуарами для невидимой и таинственной темной материи.

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Скопление галактик, известное как Abell 2384, показывает гигантские структуры, которые могут возникать при столкновении двух скоплений галактик. Мост перегретого газа в Abell 2384 был обнаружен при составлении нескольких изображений под разными волнами спектра. Мост сформировался благодаря потоку газа, который вырывается из сверхмассивной черной дыры в центре галактики в одном из скоплений. Причем эта структура не только огромна по размеру, но и весит как 6 триллионов Солнц.

Кластер Abell 2384 Фото: NASA

Астрономы считают такие объекты, как Abell 2384, важными для понимания роста скоплений галактик. На основе компьютерного моделирования было показано, что после столкновения между двумя скоплениями галактик они колеблются, как маятник, и проходят друг через друга несколько раз, прежде чем слиться, образуя один более крупный кластер. Основываясь на этих симуляциях, астрономы полагают, что два кластера в Abell 2384 в конечном итоге сольются в единое целое.

Описание кластера Abell 2384 Фото: NASA

Напомним, что ранее ученые открыли удивительный факт о нашем Солнце. Также ранее астрономы сделали потрясающее открытие под облаками Юпитера.

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